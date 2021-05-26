Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için yeni bina inşa edilecek.

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, 2019 yılında üniversiteye tahsis edilen Ünye’deki 165 dönümlük arazide incelemelerde bulundu. Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, geçen yıl tahsis edilen 165 dönümlük alan üzerine 15 bin metrekare kapalı alanda Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi inşa edileceğini açıkladı. Akdoğan, “Buraya Üniversitemize ve Ünye’ye yakışan güzel bir bina yapacağız. Bugün bu binanın ve yerleşkenin planının nasıl olacağına dair fikir alışverişinde bulunduk. İnşallah bir iki ay içerisinde Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin binasının temelini atmış olacağız, ileride meslek yüksekokulumuz ve spor kompleksi gibi alanların yapımına yönelik de çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ordu Üniversitesi olarak Ünye Belediyesi ile fikir birliği içerisinde en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. Ünye Yerleşkemizin şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Bizler yerel yönetim, iş insanlarımız, derneğimiz ve Üniversitemizle birlikte Ünye Yerleşkesi’nin bu yıl içerisinde temelini atacak olmanın sevincini yaşamaktayız. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gerçekleştirdiği incelemelerde Rektör Akdoğan’a, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Niyazi Taşçı ve Prof. Dr. Tahsin Tonkaz, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gürol Özcüre ve beraberindeki ekip eşlik etti.

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