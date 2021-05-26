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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İHA

Kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyonetin tıra arkadan çarptığı kazada araç sürücüsü yaralanırken, yanında bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Sahilköy Mahallesi SamsunOrdu çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden Ordu'ya mobilya taşıdığı öğrenilen Davut Tayip Şahin (20) idaresindeki 55 AEK 685 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen ve sağ şeritte park halinde olduğu bildirilen Yusuf A. (39) idaresindeki 28 ABC 898 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsünün yanında bulunan Emre Gülaştı, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, sürücü Davut Tayip Şahin ise ağır yaralandı. Kazayı yaşayan tır sürücüsü durumu polis, sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonet içerisinde sıkışan yaralı şoförü bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından sürücü özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Emre Gülaştı'nın mobilya işiyle uğraştığı ve teslimat için Ordu'ya gittiği öğrenildi.
Hayatını kaybeden Emre Gülaştı'nın iş arkadaşları kaza yerine gelmelerinin ardından gözyaşlarına boğulurken, acı haberi ise ailesine polis ekipleri verdi.

Tır şoförü kaza anını anlattı
Kaza öncesi aracının arıza yaptığını ifade eden tır sürücüsü Yusuf A., "Burada durdum. Araçta ufak bir arıza vardı. Ben de arızaya bakmak için aracın sağ tarafına geçtim. Ben sol kapıyı açarken, kamyonetin üstüme doğru geldiğini gördüm ve ben de aracımın önüne kaçtım" dedi.
Ünye Cumhuriyet Savcısı kaza sonrası detaylı olarak incelemelerde bulunurken, kaza yerinden ise uzun bir süre ayrılmadı.
Yaşanılan kaza sonrası bazı vatandaşlar polis, jandarma ve savcının birçok uyarılarına rağmen kazanın bulunduğu alandaki köprü üzerinde olay yerini seyretti. Özellikle araçlarını park ederek kaza yapan araçları izleyen birçok kişi, bir yandan trafiği tehlikeye sokarken, diğer yandan ise izlemeye devam etti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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