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Hüseyinoğlu, Fatsa Belediyespor’da teknik direktör olarak devam edecek

İHA

Hüseyinoğlu, Fatsa Belediyespor’da teknik direktör olarak devam edecek

Misli.com 3. Lig'de mücadele eden Fatsa Belediyespor, Teknik Direktör Niyazi Hüseyinoğlu ile yeniden anlaşmaya vardı.
Ligde 1. Grupta mücadele eden Fatsa Belediyespor, iki sezondur takımın başında görev yapan Teknik Direktör Sorumlusu Niyazi Hüseyinoğlu ile yeniden anlaşma kararı aldı. Fatsa Belediyespor ile yeniden yola devam etmenin heyecanını yaşadıklarını ve takımı daha iyi yerlere taşımak adına çalışacaklarını belirten Teknik Direktör Niyazi Hüseyinoğlu, tüm sporcuların kararının da bu yönde olduğunu söyledi.
Sıkıntılı günlerden geçmelerine rağmen takımı yalnız bırakmadıklarını söyleyen Hüseyinoğlu, “Fatsa Belediyespor’un başarısı için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni transferler yaparak başarımızı daha üst seviyelere çıkarmak istiyoruz” dedi.
Fatsa Belediyespor Başkanı Adem Bekar ise, "Hocamızla çalışmaktan son derece memnunuz. Kendisine güveniyoruz. Başarılı hocamızla tekrar anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

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