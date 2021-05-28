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Vali yatırım denetiminde Ordu Valisi Tuncay Sonel, il genelinde sürdürülen yatırımları denetliyor

İHA

Vali yatırım denetiminde Ordu Valisi Tuncay Sonel, il genelinde sürdürülen yatırımları denetliyor

Ordu Valisi Tuncay Sonel, beraberinde Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rıfat Silov, Ordu 77. Şube Müdürü Sertaç Erkoç ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte yapımı devam eden Ordu Çevre Yolu, OrduKabadüz ve KabadüzÇambaşı yolunda incelemelerde bulundu.

Çevre Yolu 2. etabının sağ tüpü açıldı
Ordu Çevre Yolu güzergahının belli noktalarında durarak incelemelerde bulunan Vali Tuncay Sonel çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Toplam uzunluğu 21,4 kilometre olan ve birinci etabı 2019 yılında tamamlanan Ordu Çevre Yolu'nun ikinci etap güzergahında yer alan Terzili Tüneli'nde devam eden çalışmaları da inceleyen Vali Tuncay Sonel, tünelin uzunluğunun bin 180 metre olduğunu söyleyerek, sağ tüpün açılarak kazı destekleme çalışmasının tamamlandığını, sol tüpte ise 43 metrelik bir çalışmanın kaldığını ifade etti.
440 metre uzunluğundaki Akçatepe Tüneli'nin bulunduğu alandaki çalışmaları da inceleyen Vali Sonel, Melet Irmağı'nın, Terzili Tüneli'ne bağlanacak olan viyadük ile geçileceğini kaydetti.

Şehir Hastanesi hızla ilerliyor
Vali Sonel, Ordu Şehir Hastanesi inşaatı tamamlandığında, şehir merkezinden hastaneye ulaşımı sağlayacak yol güzergahında yapılan çalışmaları da yerinde inceleyerek, Çevre Yolu Projesi yüklenici firma Proje Müdürü Naci Asilkazancı'dan detaylı bilgi aldı.
“Hem çevre yolumuzun, hem hastane inşaatımızın çalışmaları güzel ve hızlı bir şekilde devam ediyor” diyen Vali Tuncay Sonel, ”Birkaç ay öncesine kadar çevre yolumuz ve şehir hastanemiz yöremizin en önemli ihtiyaçları olarak konuşulurken şu anda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla hem çevre yolumuz, hem hastanemizin çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu vesileyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ile Sağlık Bakanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ordu’muz için ihtiyaç olan çevre yolumuz ve şehir hastanemizin inşaatı bizleri çok mutlu etti. Bugün de başarılı ve çalışkan Karayolları Bölge Müdürümüz ve arkadaşlarımızla birlikte inşaatlarımızı yerinde görüyoruz.” şeklinde konuştu.

OrduKabadüz yolu tam gaz
Vali Tuncay Sonel beraberinde Karayolları Samsun Bölge Müdürü Rıfat Silov, Kabadüz Ksymakamı Hasan Erdoğan, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ile birlikte Ordu Çevre Yolu çalışmalarında yaptığı incelemenin ardından, OrduUlubey ayrımı, Kabadüz il yolu güzergahları, OrduKabadüzÇambaşı yolunda devam eden çalışmaları yerinde gördü.
İlk olarak firmanın şantiye binasına geçen Vali Sonel burada Kontrol Şefi Doğan Bayrak’tan bilgi aldı.
Bayrak, şu bilgileri verdi: ”Bu güzergah 19.1 km uzunluğunda olup, ilk 2.8 km’si bölünmüş, akabindeki kesim ise tek yön olarak yapılması hedeflenmektedir. Arazide 19 km’lik aksımızda, 0 ilâ 11 kilometre arasındaki güzergâhımız, çeşitli sebeplerden dolayı Melet Irmağı'nın doğu yakasından, batı yakasına aktarılmış olup, o kesimde projelendirme yapılmıştır. Bu ihale kapsamında tamamlamayı hedeflediğimiz kesim 17.500 dediğimiz Kabadüz’ün imarının başlangıcı olan imarlı kesimle, 16 dediğimiz aralığı, üst yapı seviyesinde tamamlamayı düşünüyoruz. Ayrıca, bağlantı yaptığımız köprünün çıkışında imalatlarımızı da büyük ölçüde tamamladık. Burası yaklaşık 4 km. Bu 44.5 km’nin 2.5 km’sini üst yapı seviyesinde tamamlamayı hedefliyoruz.”

“Çambaşı yolu çok önemli”
Vali Tuncay Sonel, toplam uzunluğu 34.7 km olan KabadüzÇambaşı yolunun çok önemli olduğuna vurguladı. Vali Sonel, ”Burası bizim en gözde yollarımızdan bir tanesi. Hem Kayak Merkezi hem de yayla olması ayrı bir özellik katıyor. Çambaşı Yaylası'nın, Ordu'nun turizm cazibe merkezi olması dolayısıyla yolun bitmesi önem arz ediyor. İnşallah yıl sonu itibariyle bu güzergahta rahatlama olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Vali Tuncay Sonel, incelemeleri sırasında yol yapımında görev alan işçilerle de bir süre sohbet ederek, işlerinde kolaylıklar diledi ve onlara tatlı ikramında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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