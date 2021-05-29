Yeni Ordu Hükümet Konağı yıl sonunda açılıyor

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu ilçesinde yapımı devam eden Hükümet Konağı’nın yol sonunda hizmete gireceğini söyledi.

Beraberinde, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı görevini yürüten Vali Yardımcısı Bayram Gale, Yatırım İzleme Müdürü Metin Cebeci, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk ile birlikte Karşıyaka mahallesinde yapımı devam eden Hükümet Konağı inşaat alanını gezen Vali Sonel, inşaatın son durumu hakkında Yatırım İzleme Müdürü Metin Cebeci’den bilgi aldı.

Toplam 5 bloktan oluşan, 12 bin 507 metrekaresi kapalı, olmak üzere toplam 38 bin 706 metrekare alana sahip olan Ordu Hükümet Konağı inşaatının son durumunu yerinde inceledi.



Eski valilik binası nostalji alanı olacak

1936 yılında yapılan ve Saray Mahallesi Ulukonak Caddesi'nde halen hizmet veren Valilik Hizmet Binası'nın ve çevresinde bulunan tarihi Altınordu Kaymakamlığı, Askerlik Şubesi, Hamidiye Camii ve Saray Hamamı'nın nostaljik hale getirilerek, Orduluların hizmetine sunulacağını ifade eden Vali Sonel, mevcut Valilik Binası çevresinde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve Çevik Kuvvet Müdürlüğü binalarının yıkılacağını söyledi.

Vali Sonel, “Yeni Valilik Binamız dışardan bitmiş görülse de iç kısmının elektrik, mekanik, inşaat işleri daha bitmemiş durumda problem vardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve devletimizin destekleri ile somut adımlar atacağız ve Yeni Valilik Binası'nı inşallah yıl sonuna kadar bitirmeye çalışacağız. Ayrıca, yeni konseptle kreş, kırsal mahallelerden gelen dede ve ninelerimiz ile annelerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın vaktini geçireceği, dinleneceği, bebeğinin bakımını yapacağı, çay kahve içeceği, televizyon izleyebileceği, ihtiyaçlarını gidereceği, kısacası tabiri caizse soluklanabileceği bir sosyal yaşam alanı da oluşturacağız” dedi.



Tarihi doku korunacak

Vali Sonel şu bilgileri verdi:

”Şunu da belirtmek isterim ki, 1936 yılından bu yana şehrimize hizmet veren tarihi Valilik Binamız, yine 1893 yılında yapılmış olan binada hizmet veren Altınordu Kaymakamlığımız ve Askerlik Şubemiz ile 1890 tarihli Hamidiye Camimiz ve 1817 tarihli Saray Hamamı'nın bulunduğu alanı tarihi dokusuna kavuşturuyoruz. Geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ilimizi ziyaret etmişti. Mevcut Valilik Binamızın olduğu alanı da nostaljik hale getiriyoruz, tarihi dokusunu ortaya çıkarıyoruz. Güzel bir projeyle Ordu'ya yakışır, tarihi bir havası olan bir mekan olacak. Oralarda yine kadınlarımızın, gençlerimizin, yöre insanımızın faydalandığı yerler olacak. Bizler de inşallah yeni Valilik Binası'nı yıl sonuna doğru bitirmeyi planlıyoruz. Böylece Ordumuzun, yöre insanımızın, milletimizin hizmetine sunmuş olacağız.”

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