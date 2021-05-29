Ordu’da yıldırım düşen minarenin ucu koptu Minarenin kopan parçaları camiye hasar verdi, cami imamının aracında büyük çaplı hasar yol açtı

Ordu’nun Ulubey ilçesinde yıldırım düşen caminin minaresinin ucu koptu, olay maddi zararla atlatıldı.

Olay, ilçeye bağlı, Yeni Sayaca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde bölgedeki gök gürültülü sağanak ile yıldırım düştü. Mahallede bulunan ve yaklaşık 60 yıl önce yapılan Kazancı Camisi’nin minaresine isabet eden yıldırım, 30 metrelik minarenin uç kısmının kopmasına neden oldu. Minareden düşen parçalar ise önce caminin çatısına, ardından ise cami imam hatibi Resul Çelik’in aracına düştü. Caminin iç kısmında da hasarlar ve çatlaklar oluşurken, araç ise büyük çaplı hasar aldı.



“Allah’tan namaz vakti olmadığından buralar boştu”

Olayı anlatan Yeni Sayaca Mahallesi Muhtarı Dursun Berçin, “Saat 11.30 gibi gerçekleşti. Minaremizin ucu yıkıldı ve imamın aracına zarar verdi. Can kaybımız yok çok şükür, Allah’ım beterinden korusun. Yıldırımın düşme anını görmedim ama gök gürültüsü ve şimşek çakmasını duydum. Namaz vakti değildi o yüzden boştu, buna da şükür” dedi.



“Olaydan yarım saat önce burada insanlar vardı, çok şükür sadece araçta hasar var”

Minareden kopan parçaların aracına gelmesi sonucu otomobilinde büyük çaplı hasar oluşan Yeni Sayaca Kazancı Cami İmamı Resul Çelik, “Büyük bir gürültü ile dışarı çıktık. Dışarı çıktığımızda minarenin tepesinin koptuğunu ve aşağıda aracımızın pert olduğunu, ağır bir hasar aldığını gördük. Çok şükür an kaybı ila karşılaşmadık, zaten en büyük tesellimiz budur. Olaydan yarım saat önce zaten çocuklar ve bazı vatandaşlar cami etrafındaydı. Onlar da kazaya denk gelmediler. Ona çok şükür elhamdülillah, ucuz atlattık diyebiliriz” şeklinde konuştu.



“İnşallah böyle bir felaket daha yaşanmaz”

Mahalle sakinlerinden Mehmet Demir ise 60 yıllık mazisi olan camide hasar olduğunu ifade ederek, “Cami 60 yıllık, çocukluğumuzdan hatırlıyoruz, el yapımı. Ustalarımız zamanın zor şartlarında yapmıştı. 60 yıl hizmet verdi, bu afetten dolayı şuanda mağduriyet yaşanıyor. İnşallah böyle bir felaket bir daha yaşanmaz. İnşallah gerekli incelemeler yapılır, ona göre gereği yapılır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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