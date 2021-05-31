Yavru patiye başarılı operasyon

Araba çarpması sonucu bacağında kırık oluşan yavru köpek, Ordu Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi bir yandan tam donanımlı hayvan hastanesini açılışa hazırlarken bir yandan da sokak hayvanlarının tedavilerini aksatmadan sürdürüyor. Araba çarpması sonucu yaralanan ve vatandaşların ihbarı sonrası Ordu Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Hayvan Hastanesi'ne getirilen 3 aylık yavru köpek burada tedavi altına alındı.

Tecrübeli kadrosu ve son teknolojik cihazlarla faaliyet gösteren Hayvan Hastanesi'nde tedavisine başlanan ve tetkikleri yapılan yavru patinin bacağında kırık olduğu tespit edildi. Veteriner hekimler tarafından başarılı bir operasyon geçiren yavru köpek sağlığına kavuşturuldu.

Ameliyat sonrası tekrar eski sağlığına kavuşan 3 aylık yavru köpek yuvalandırılmak için sabırsızlıkla bekliyor. Güçlü minik dostu sahiplenmek isteyenler 14.00 ile 16.00 saatleri arasında Ordu Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ni ziyaret edebilir.

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