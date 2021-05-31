Ordu-Giresun Havalimanı´nda uçağa bomba ihbarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu-Giresun Havalimanı´nda uçağa bomba ihbarı

DHA

Ordu-Giresun Havalimanı´nda uçağa bomba ihbarı


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) - ORDU-Giresun Havalimanı´nda bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Polis ekipleri uçağın kargo ve kabin bölümünde arama başlattı.
Ordu'nun Gülyalı ilçesi ile Giresun'un Piraziz ilçeleri arasında yer alan Ordu-Giresun Havalimanı´nda bir uçağa bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine havalimanına polis ve bomba imha uzmanı ekipler sevk edildi. Polis ekipleri uçağın kargo ve kabin bölümünde arama başlattı. Ordu Valisi Tuncay Sonel ile Emniyet Müdürü Doğu Ateş de havalimanına geldi.   DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2021-05-31 23:22:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarmadan maske ve HES kodu denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan maske ve HES kodu denetimi
Yavru patiye başarılı operasyon
YEREL HABERLER Yavru patiye başarılı operasyon
Hilmi Güler: “Ordu’ya değer kazandırdık” Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “İstişare içerisinde hareket ederek, doğru ne ise onu yapıyoruz” “Belde evleri imara açmıyoruz, halka açıyoruz” “Ordu’ya katma değer ve imaj kazandırdık”
YEREL HABERLER Hilmi Güler: “Ordu’ya değer kazandırdık” Ordu ...
Ordu'da aşılama çalışmalarına hız verilecek
YEREL HABERLER Ordu'da aşılama çalışmalarına hız verilecek
Ordu'nun dereleri yelken ve kano parkuru oldu
YEREL HABERLER Ordu'nun dereleri yelken ve kano parkuru oldu
Ordu'da ruhsatsız silah operasyonu
YEREL HABERLER Ordu'da ruhsatsız silah operasyonu
Ordu için şiddetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Ordu için şiddetli yağış uyarısı
Unutkanlığı kaza yaptırdı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Unutkanlığı kaza yaptırdı: 3 yaralı
Başkan Şahin: "Ordu’da tarım ve hayvancılık canlanıyor"
YEREL HABERLER Başkan Şahin: "Ordu’da tarım ve hayvancılık ...
Cezaevindeki hükümlüler için kitap bağış kampanyası başladı
YEREL HABERLER Cezaevindeki hükümlüler için kitap bağış kampanyası ...
Uzmanlar uyarıyor: “Yeterli su tüketilmezse dizanteri ölüme yol açabilir”
YEREL HABERLER Uzmanlar uyarıyor: “Yeterli su tüketilmezse dizanteri ...
Bahçesinde fındıkla birlikte kilosu 150 liraya çıkan salep üretiyor
YEREL HABERLER Bahçesinde fındıkla birlikte kilosu 150 liraya çıkan ...
Baca dumanı çalışanları ve itfaiyeyi harekete geçirdi
YEREL HABERLER Baca dumanı çalışanları ve itfaiyeyi harekete geçirdi
Bir kap mama ile bir gönüllü yürek oldular
YEREL HABERLER Bir kap mama ile bir gönüllü yürek oldular
Kamyonet şarampole yuvarlandı, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Kamyonet şarampole yuvarlandı, sürücü yaralandı
Ordu sokaklarında kısıtlama sessizliği
YEREL HABERLER Ordu sokaklarında kısıtlama sessizliği
Altınordu Belediyesi, 108 bin adet ücretsiz sebze fidesi dağıttı
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi, 108 bin adet ücretsiz sebze ...
Ordu yaylalarında kartpostallık görüntüler
YEREL HABERLER Ordu yaylalarında kartpostallık görüntüler
OBB, Fatsa’ya üs kurdu
YEREL HABERLER OBB, Fatsa’ya üs kurdu
OBB, gelenekleri yaşatıyor
YEREL HABERLER OBB, gelenekleri yaşatıyor
Başkan mahalle ziyaretlerinde Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören: “Vatandaşlarımız asla yalnız değil. Onların kederi bizim kederimiz, sevinci bizim sevincimiz ama aynı zamanda dertleri bizim derdimizdir”
YEREL HABERLER Başkan mahalle ziyaretlerinde Altınordu Belediye ...
Minareye yıldırım düştü, imamın aracı hasar gördü
YEREL HABERLER Minareye yıldırım düştü, imamın aracı hasar gördü
Ordu’da yıldırım düşen minarenin ucu koptu Minarenin kopan parçaları camiye hasar verdi, cami imamının aracında büyük çaplı hasar yol açtı
YEREL HABERLER Ordu’da yıldırım düşen minarenin ucu koptu Minarenin ...
Yeni Ordu Hükümet Konağı yıl sonunda açılıyor
YEREL HABERLER Yeni Ordu Hükümet Konağı yıl sonunda açılıyor