Ordu-Giresun Havalimanı´nda uçağa bomba ihbarı (2)



ASILSIZ İHBAR YURT DIŞINDAN YAPILMIŞ

Ordu-Giresun Havalimanı´nda bir yolcu uçağına yapılan bomba ihbarı üzerine kalkışlar durduruldu. Polis ekipleri uçakların kargo ve kabin bölümünde arama yaptı. Yapılan aramalarda her hangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Havalimanında bekletilen yolcuların alındığı uçaklar kalkış yaparak, İstanbul ve Ankara´ya hareket etti.

Bu arada asılsız çıkan ihbarın yurt dışından gelen bir telefonla uçak belirtilmeden genel olarak yapıldığı öğrenildi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, DHA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada ihbar üzerine güvenlik gerekçesiyle havalimanında tedbirler aldıklarını belirterek, "Gerekli incelemeler yapıldı. Bende bizzat havaalanındayım. Şu an için bir olumsuzluk yok. Yolcularımızla görüştük. Uçuşlar yeniden yapılıyor" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2021-06-01 00:18:22



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