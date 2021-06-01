Ordu'da kamyonet, işçi minibüsüne çarptı: 3'ü çocuk 14 yaralı (2)

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KAZA ANI KAMERADA

Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyonetin, işçilerin taşındığı servis minibüsüne çarptığı, 3'ü çocuk 14 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; hızla gelen kamyonetin, sürücüsünün kavşağa giriş için manevra yaptığı minibüse çarptığı ardından da binanın duvarına çarparak, durduğu anlar yer aldı.

Öte yandan kazada yaralanan Senai Karayiğit´in sağlık durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Turgut DAĞDEVİREN

2021-06-01 15:29:03



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