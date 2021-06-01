Fındık bahçeleri ZİHA ile ilaçlanıyor

Ordu’da fındık zararlılarının ilaçlanması konusunda drone yöntemi başarıyla uygulanıyor.

Tarımda geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak verimliliği artırmak isteyen Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki TARNET ile başlattığı ortak çalışma ile yine bir ilke imza attı. Fındık Verimliliği (FINVER) projesi kapsamında, Büyükşehir Belediyesi tarafından bakımı yapılan 300 dönüm fındık bahçesinde, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki TARNET A.Ş.ye bağlı ZİHA ile geçtiğimiz günlerde başlatılan ilk ilaçlama sonrası ikinci ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi.

Zirai ilaçlama araçlarının fındık bahçelerinde ilk kez kullanıldığına dikkat çeken ORTAR A.Ş. Genel Müdürü Sancar Eser, şu açıklamayı yaptı: “Ordu Büyükşehir Belediyesi tarım iştiraki olan ORTAR A.Ş. tarafından yürütülen FINVER projesi tüm hızıyla devam ediyor. Bilindiği üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile başladığımız bu çalışma kapsamında üreticilerimizden 5 yıllığına kiraladığımız fındık bahçelerinin A’dan Z’ye bütün bakımları bizim ekiplerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Bu bakımlar kapsamında geçtiğimiz günlerde ZİHA ile bir uygulama yapmıştık. Bu uygulamanın ikincisini yine üreticilerimizden kiraladığımız fındık bahçelerinde gerçekleştiriyoruz. Buradaki temel amacımız zor coğrafyaya sahip ilimizde hem zamandan hem maliyetten hem de işçilikten tasarruf yapmak. İlk uygulamamızda ZİHA’yı pilot kendi yönetmişti. Bu ikinci uygulamamızda belirlenen koordinatlar üzerinde Zirai İnsansız Hava Aracı ilaçlama yaptı. Bu çalışmanın sonucundaki amacımız ilimiz genelindeki bütün fındık bahçelerinde bu uygulamayı yaygınlaştırmak ve üretimin artmasına katkıda bulunmak.”

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