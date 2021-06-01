Ordu’nun yüksek kesimlerinde sağanak etkili oluyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu’nun Kumru ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış aralıklarla devam ediyor.

Kentin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla devam ederken, kent merkezinde bu akşam saatlerinde başlayan sağanak etkili oluyor. Kumru ilçesine bağlı Demircili Mahallesi'nde de sağanak yağış nedeniyle iki noktada su birikintileri oluştu. Bölgede, kanalizasyon taşmaları da görülürken, belediye ekipleri olaya müdahale ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.