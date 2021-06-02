Öğretim üyesinin çalışması TÜBİTAK tarafından kabul edildi

Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesinin yürüttüğü çalışma, TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özsoy’un yürütücülüğünü yaptığı, “Etkinlik Temelli Algoritmik Düşünme Eğitimi” isimli çalışma, TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Projesi olarak kabul edildi. Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine yönelik, çocuklarda algoritmik düşünme becerisinin geliştirilmesini hedefleyen projede, farklı disiplinlerden akademisyenler ve öğretmenler yer alıyor. Proje kapsamında robotik kodlama, orff temelli kodlama, çeşitli akıl oyunlarıyla görsel algı ve dikkatin geliştirilmesi üzerine etkinlikler gerçekleştirilecek. Öğretmen eğitimleri iki etkinlik dönemi şeklinde olacak. 1’inci etkinlik dönemi 2226 Haziran 2021 tarihleri arasında okul öncesi eğitim öğretmenlerine, 2’nci etkinlik dönemi ise 29 Haziran3 Temmuz 2021 tarihleri arasında sınıf öğretmenlerine yönelik olarak gerçekleştirilecek.

Katılım ve bilgi için projenin http://ordu4005.odu.edu.tr web sayfasından detaylara ulaşılabilecek.

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