Kumru’da el emeği ürünleri sergisi açıldı

Ordu’nun Kumru ilçesinde, el emeği ürünlerin olduğu serginin açılışı yapıldı.

Kumru Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 17 Haziran ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ kapsamında, Kumru Davut Yılmaz Spor Salonu’nda yılsonu sergisinin açılışı yapıldı. Sergide, ahşap, nakış işlemeli gibi el emeği olan ürünler sergilendi. Açılışın ardından katılımcılar, genellikle kadınlar tarafından yapılan el emeği ürünleri inceleyerek, bilgi aldı. Açılış etkinliği sonrası ayrıca geleneksel Türk okçuluğu etkinliği de düzenlendi. Kumru Halk Eğitim Müdürü Bekir Altunel, ilçedeki okullarda ilerleyen yıllarda kurs vermeyi planladıklarını ve okçuluk takımı oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Sergi açılışı ve okçuluk etkinliğine İlçe Kaymakamı Hüseyin Aydın, Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Evin ve ilgililer katıldı.

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