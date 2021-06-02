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İl Sağlık Müdürü Kasapoğlu: “Ordu’da vaka atak hızımız azalıyor”

İHA

Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, kentte vaka atak hızının azaldığını belirterek, "Amacımız daha aşağılarda bir atak hızına sahip bir Ordu'ya ulaşmaktır" dedi.

İl Sağlık Müdürü Kasapoğlu: “Ordu’da vaka atak hızımız azalıyor”

Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, kentte vaka atak hızının azaldığını belirterek, “Amacımız daha aşağılarda bir atak hızına sahip bir Ordu’ya ulaşmaktır” dedi.
Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Aşı Uygulama Merkezini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşlarla sohbet eden Kasapoğlu, hedef nüfusun aşılanarak, tedbirlere uyulması halinde normalleşme sürecinin sürdürülebilir olacağını vurguladı.
Geçtiğimiz hafta sloganla tüm Ordu’yu, sırası gelen tüm vatandaşları olmaya davet ettiklerini ifade eden Kasapoğlu, yaptığı açıklamada 1 Haziran tarihi itibariyle tüm hastanelerde Biontech aşısının uygulanmaya başlandığını söyledi. Gün içerisinde bin kişinin aşısını olmuş olacağına dikkat çeken Kasapoğlu, “Geçen hafta itibariyle hedef nüfusumuz 274 bin civarında. Biz bu hedef nüfusun yüzde 77.61’ini aşılamıştık. 1 Haziran itibariyle tekrar bir hedef nüfus belirlemesi yapıldı ve 50 yaş üzeri 44 bin kişi bu hedef nüfusuna eklenmiş oldu. Bizlerin artık Ordu olarak daha hızlı hareket edip, bu hedef nüfusu bir an önce aşılamamız lazım. 5054 yaş arası nüfusu bir an önce aşılamak için sağlıkçılar olarak biz hazırız ve Ordu’ya diyoruz ki, Sizde hazır mısınız? Hedefimiz aşı oranımızı en üst düzeye çıkarabilmek ve Ordu’muzu tedbirlere uyan ve aşılanan bir Ordu kılıp, Sayın Bakanımızın bahsetmiş olduğu ilerleyen dönemde maskesiz bir Ordu’ya ulaşmak istiyoruz” dedi.

“Vaka atak hızımız azalıyor, aşı yan etkisine rastlamadık”
Ordu’da, vaka atak hızının tam kapanma sürecinden sonra her hafta belirli bir oranda azaldığını vurgulayan Dr. Kasapoğlu, “Bizim amacımız daha aşağılarda bir atak hızına sahip bir Ordu’ya ulaşmaktır. Bunun için ben esnafımıza, işçimize, öğrencimize, kamu çalışanlarımıza, herkese buradan seslenmek istiyorum. Lütfen tedbirlere uyalım, sürdürülebilir bir normalleşmeyi sağlamak için aşılarımızı yaptıralım. Şu ana kadar ne Sinovac aşımızda, ne Biontech aşımızda herhangi bir komplikasyon veya yan etkiye rastlamadık. Bu anlamda çok rahat bir şekilde vatandaşımıza aşı yapmakta sıkıntı yaşamıyoruz. Bizim muradımız özellikle aşı tereddüdü olan bireylerin en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmesi, aile hekimiyle konuşması veya Kovid19 danışma hattımızı aramasıdır. Vatandaşlarımız en doğru bilgiyi bu kanallardan alabileceklerdir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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