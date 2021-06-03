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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünye Kültür Merkezi projesi devam edecek

İHA

Ünye Kültür Merkezi projesi devam edecek

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Kültür Merkezi çalışmalarının kısa süre içerisinde tekrar başlayacağını bildirdi.
Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ankara temasları kapsamında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’ı ziyaret etti. Ziyarette ilçede yapımına devam edilen yatırımlar ve 2021 yılında hayata geçirilmesi planlanan projeler görüşüldü.
Başkan Tavlı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Nadir Alparslan’ı AK Parti İlçe Başkanımız Kenan Selim Argan, Kadın Kolları Başkanımız Neşe Akgül Tiyaloğlu ve Gençlik Kolları Başkanımız Abdulkadir Demir ile birlikte ziyaret ederek Kültür Merkezimizin son durumunu, Ünye Kalesi 3. etap restorasyon çalışması ve UNESCO projeleri başta olmak üzere ilçemizin turizm yatırımlarını konuştuk. Bakan Yardımcımız, Kültür Merkezi inşaatının kaldığı yerden kısa süre sonra tekrar başlayacağını ve hiçbir sorunun olmadığını bizlere müjdeledi. Kendilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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