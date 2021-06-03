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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyurken diş sıkmak yüz genişlemesi nedeni

İHA

Uyurken diş sıkmak yüz genişlemesi nedeni

Diş sıkma ve gıcırdatmanın (Bruksizm) ağız ve diş sağlığında göz ardı edilen büyük bir problem olduğunu belirten Diş Hekimi Dt. Samet Akbaş, hastalığın ağız ve diş sağlığını bozmanın yanı sıra, yüzde de masseter kaslarının büyümesine bağlı olarak genişlemeye neden olduğunu söyledi.
Genellikle uyku esnasında oluşan fakat stresli olduğumuz anlarda da kendini gösteren diş sıkma veya gıcırdatma hastalığı, toplumda sıkça yaşanan sağlık problemleri arasında geliyor. Diş sıkma ve gıcırdatma (Bruksizim) hakkında bilgilendirmede bulunan Medical Park Ordu Hastanesi Diş Hekimi Dt. Samet Akbaş, “İçerisinde bulunduğumuz salgın döneminin verdiği stresle Bruksizim hastalığının daha da artması, ağız ve diş sağlığına önemli derecede zarar verdiği gibi yüzümüzün de gittikçe genişlemesine neden olmaktadır” dedi.

Stres, öfke, hayal kırıklığı diş sıkma sebebi
Bruksizmin fiziksel, psikolojik ve genetik faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklandığını söyleyen Diş Hekimi Dt. Samet Akbaş, “Bruksizm diş sıkma, gıcırdatma veya çene sıkma durumudur. Bruksizminiz varsa, uyanıkken dişlerinizi bilinçsizce sıkabilir veya uyku sırasında gıcırdatabilirsiniz. Hastalık genellikle stres ve anksiyete ile ilişkilendirilir. Bununla birlikte öfke, hayal kırıklığı veya gerginlik gibi duygularda da tetiklenebiliyor. Konsantrasyon sırasında bir başa çıkma stratejisi veya bir alışkanlık olabilir” ifadelerini kullandı.

Uyku apnesine sebep oluyor
Uyurken diş sıkmanın (uyku bruksizmi), uyku ile ilişkili bir hareket bozukluğu olarak kabul edildiğini ifade eden Diş Hekimi Dt. Samet Akbaş şunları kaydetti;
“Uyku sırasında dişlerini sıkan veya gıcırdatan kişilerin horlama ve nefes alma esnasında duraklamalar yaşaması, uyku apnesi gibi diğer uyku bozukluklarına sahip olma ihtimali daha yüksektir. Hafif bruksizm tedavi gerektirmeyebilir. Bununla birlikte, bazı kişilerde bruksizm; çene bozukluklarına, yüzün genişlemesine, baş ağrılarına, dolgu ve protetik restorasyonlarda (porselen, zirkonyum kaplamalarda, tam veya bölümlü protezlerde) kırık ve aşınmalara neden olabilir. Yine uykuda eşinizi uyandıracak kadar gürültülü olabilecek diş gıcırdatmaya, kulak ağrısı gibi hissettiren ağrıya, çene, boyun, yüzde ağrı veya tutulma gibi sorunlara yol açacak kadar sık ve şiddetli olabilir. Komplikasyonlar gelişene kadar farkındalık için bruksizmin belirti ve semptomlarını bilmek ve düzenli olarak bir diş hekiminde muayene olmanız önemlidir.”

Dişlerimizi sıktığımızı nasıl anlarız?
Bruksizmin özellikle sabahları şiddetli yüz ve çene ağrısıyla belirti verdiğinin altını çizen Diş Hekimi Samet Akbaş şunları söyledi:
“Çoğu durumda bruksizm ciddi komplikasyonlara neden olmaz ancak şiddetli bruksizm özellikle dişlerde, restorasyonlarda, kuronlarda veya çenede hasara yol açabilir. Gerilim tipi baş ağrıları ile birlikte sabahları şiddetli yüz veya çene ağrısı ile uyanmamıza sebep olabilir. Kulaklarınızın hemen önünde bulunan temporomandibular eklemlerde (TME) meydana gelen ve ağzınızı açıp kapattığınızda tıklama gibi gelebilen bozukluklar yine bruksizmden kaynaklanabilir.”

Diş sıkmayı önlemenin yolları
Medical park Ordu Hastanesi Diş Hekimi Samet Akbaş, Bruksizmi önlemek ve yol açtığı rahatsızlıkların önüne geçmek için neler yapılması gerektiği hakkında ise şu bilgileri paylaştı:
“Diş koruyucu plaklar; sıkma ve gıcırdatmanın neden olduğu hasarı önlemek için dişleri ayrı tutmak için tasarlanmıştır. Sert veya yumuşak malzemelerden yapılabilir, üst veya alt dişlerinizin üzerine oturtulabilirler. Diş düzeltme; ciddi durumlarda, diş aşınması hassasiyete veya düzgün çiğneme yetersizliğine yol açtığında, dişlerinizin çiğneme yüzeylerini yeniden şekillendirmesi veya hasarı onarmak için diş hekimi tarafından kuron tedavisi uygulanabilir. Genel olarak ilaçlar bruksizmin tedavisi için çok etkili değildir. Bruksizm için bazı durumlarda, kısa bir süre için yatmadan önce bir kas gevşetici ilaç kullanılabilmektedir. Başka bir yöntem de botoks tedavisi olabilir. Diğer tedavilere cevap vermeyen şiddetli bruksizmi olan kişilerde botoks tedavisinin faydalı olduğu görülebilmektedir. Bunların dışında bruksizminize neden olabilecek stres veya diğer duygusal sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı olmak için kısa süreli antidepresanlar veya antianksiyete ilaçları kullanmanız gerekebilir. Kişiye özgü en doğru tedavi yönteminin belirlenmesi için öncelikle diş hekimleri eğer ihtiyaç olur ise de diş hekiminizin tedavisiyle koordineli ilerleyecek ilaç tedavisi bruksizm etkilerini azaltmaya yardımcı olacaktır.”

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