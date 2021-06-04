5 bin fide çiftçilere dağıtıldı

Ali Koç her şeyi anlattı!

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Kabadüz Ziraat Odası tarafından yetiştiricilere fide dağıtıldı.

Kabadüz merkezde yapılan dağıtım töreninde tarımsal alana yönelik domates, patlıcan, ve biber salatalık fideleri çiftçilere verildi.

Kabadüz Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kemal Baş, 5 bin tane fidenin çiftçilere dağıtıldığını söyledi.

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