Ordu’da pazar günü 9 mahallede muhtarlık seçimleri yapılacak

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Ordu’da ölüm veya farklı nedenlerle düşen muhtarlıklar için 6 Haziran Pazar günü seçim yapılacak.

Ordu'da 6 Haziran Pazar günü Fatsa’nın Fatih Mahallesi, Ünye’nin Yenikent ve Kaledibi Mahalleleri, Altınordu’da Bayramlı Mahallesi, İkizce Diyek ve Şentepe Mahalleleri, Çaybaşı İçeribükü Mahallesi, Gölköy Güzelyurt Mahallesi ile Perşembe Boğazcık Mahallelerinde muhtarlık seçimi yapılacak.

Aynı gün Türkiye genelinde 753 mahalle ve köyde de sandığa gidilecek.

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