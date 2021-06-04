Ordu’da Şehit ve Gazi Aileleri Derneği’ne yeni bina

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, şehit ve gaziler için verdiği dernek sözünü yerine getiriyor.

Daha önce eski otogar binası içerisinde yer alan, şehit aileleri ile gazi ve ailelerine hizmet veren Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şubesi, Başkan Güler’in verdiği söz ile yeni yerinde şehit aileleri ile gazi ve ailelerini ağırlayacak.

Daha modern ve konforlu şartlarda hizmet verebilmek amacıyla Başkan Güler’in talimatlarıyla Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Çelebioğlu Caddesi Civil Irmağı kenarında yaklaşık 160 metrekare alanda inşasına başlanan dernek son rötuşlarda yapılarak açılmaya hazır hale getiriliyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler çalışmaları yerinde incelemek ve gelinen durum hakkında bilgi almak için derneğe ziyaret gerçekleştirdi. İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güler, “Bütün güzellikler onlara feda olsun” dedi.

Başkan Güler şöyle konuştu:

“Ülkemizin ve milletimizin gururu olan şehit ve gazilerimiz için söz vermiştik. Onlara güzel bir lokal yapalım, güzel bir büroları olsun diye. Yaptığımız çalışmalar sonucunda Altınordu ilçemizde Civil Irmağı kenarına mükemmel bir yer yaptık. Onlar burada dinlenecek, hatıralarını yad edecekler. Kendileri de bu durumdan oldukça mutlular. Tabi bu güzel gelişmeleri görünce bizde oldukça mutlu olduk. Bütün güzellikler onlara feda olsun. İnşallah bundan sonraki günlerini daha anlamlı geçirecekler. Yeni hizmet binasının hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

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