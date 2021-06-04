Başkan Tavlı, sanayi esnafı ile buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Tavlı, sanayi esnafı ile buluştu

İHA

Başkan Tavlı, sanayi esnafı ile buluştu

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, sanayi sitesinde bulunan esnaflar ile bir araya gelerek, sanayi sitesinin sorunlarının ortak akılla, el birliğiyle çözüme kavuşturulması için gayret göstereceklerini söyledi.
Ünye Sanayi Sitesi’ni ziyaret eden Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, esnaflara işlerinde kolaylıklar dileyerek sorunlarını yerinde dinledi. Başkan Tavlı’ya ziyareti sırasında AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, Sanayi Sitesi Başkanı Ali Özkan ve partililer de eşlik etti. Ziyarette, sanayici esnafının sorun ve taleplerini de dinleyen Başkan Tavlı, ortak akıl ve el birliği ile sorunları çözüme kavuşturmak adına gayret göstereceklerini belirtti.
Esnafın, ilçe ekonomisinin can damarı olduğunu ifade eden Başkan Tavlı, sanayi esnafının pandemi sürecinde dahi ellerinden geleni yaparak, ülke ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi. Başkan Tavlı, “Esnaflarımızın yaptıkları işleri yerinde gördük. Çay sohbetlerine de misafir olarak esnaflarımızın taleplerine hızlı çözümler üretmek için var gücümüzle çalışacağız. Halkımızın, esnafımızın görüşlerini çok önemsiyoruz. Sıkıntıları, sorunları dinledik. Esnaflarımız pandemi nedeniyle sıkıntılı günler geçirseler de ellerinde geleni yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Elbette sıkıntılı günler yaşadık. Bu süreç tam olarak atlatılmış değil ama iyiye doğru bir gidiş var. İnşallah bu zor süreci kurallar çerçevesinde atlatacağız. Esnaflarımızın sanayi sitesinin çeşitli sıkıntılarıyla ilgili talepleri oldu. Bu bölgede iyileştirme yapılmasıyla ilgili çalışma yapılacağını kendilerine ilettik. Sıkıntılarını ortak akıl yöntemiyle çözmek için gayret göstereceğiz. Belediye olarak her daim yanlarındayız. Sağ olsunlar bizleri güler yüzle karşıladılar. Yoğun ve ağır iş tempolarına karşın güler yüzlerini eksik etmiyorlar. Sıcak karşılamaları için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.
Ziyaret ettiği esnaflardan çalışmaları hakkında bilgi alan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, esnaflara bol kazançlar ve hayırlı işler temennisinde bulunurken, esnaflarda Başkan Tavlı’ya ziyaretten duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu’da Şehit ve Gazi Aileleri Derneği’ne yeni bina
YEREL HABERLER Ordu’da Şehit ve Gazi Aileleri Derneği’ne yeni bina
Perşembe iskelesi yenileniyor
YEREL HABERLER Perşembe iskelesi yenileniyor
’Ordu tostu’ patent aldı
YEREL HABERLER ’Ordu tostu’ patent aldı
Ordu’da pazar günü 9 mahallede muhtarlık seçimleri yapılacak
YEREL HABERLER Ordu’da pazar günü 9 mahallede muhtarlık seçimleri ...
Başkan Tavlı, başarılı haltercileri ödüllendirdi
YEREL HABERLER Başkan Tavlı, başarılı haltercileri ödüllendirdi
Bir dönem unutulan yün yorgana talep arttı Unutulmuş mesleklerden olan yün yorgancılık, insanların ilgisini çekiyor, siparişler artıyor 43 yıllık yorgancı Nuri Sever: “Yün yorgana müthiş bir dönüş var ama çırak yok”
YEREL HABERLER Bir dönem unutulan yün yorgana talep arttı Unutulmuş ...
5 bin fide çiftçilere dağıtıldı
YEREL HABERLER 5 bin fide çiftçilere dağıtıldı
Ünye'ye 44 firma ile 5 bin kişilik istihdam
YEREL HABERLER Ünye'ye 44 firma ile 5 bin kişilik istihdam
Fatsa’da ‘Zorba olma akran ol’ projesi sona erdi
YEREL HABERLER Fatsa’da ‘Zorba olma akran ol’ projesi sona erdi
Dolu zararı fındıkta rekolteyi etkileyebilir TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: “Yağan dolunun önemli derecede hasara yol açtığını görüyoruz. Bu durum rekolteyi etkileyecektir”
YEREL HABERLER Dolu zararı fındıkta rekolteyi etkileyebilir TZOB ...
Minik yavruyu köpeklerin elinden kurtardı
YEREL HABERLER Minik yavruyu köpeklerin elinden kurtardı
Uyurken diş sıkmak yüz genişlemesi nedeni
YEREL HABERLER Uyurken diş sıkmak yüz genişlemesi nedeni
Yabancı plakalı tır, park halindeki 3 otomobile çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Yabancı plakalı tır, park halindeki 3 otomobile ...
Ünye’ye 5 yeni spor tesisi müjdesi
YEREL HABERLER Ünye’ye 5 yeni spor tesisi müjdesi
Ünye Kültür Merkezi projesi devam edecek
YEREL HABERLER Ünye Kültür Merkezi projesi devam edecek
Ordu'da tırlar kaza yaptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Ordu'da tırlar kaza yaptı: 1 yaralı
Ordu'nun gururlarını Kaymakam Güney ödüllendirdi
YEREL HABERLER Ordu'nun gururlarını Kaymakam Güney ödüllendirdi
Fatsa'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ kutlandı
YEREL HABERLER Fatsa'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ kutlandı
Ordu’da okul ve kahvehanelerde dezenfekte çalışmaları yapılıyor
YEREL HABERLER Ordu’da okul ve kahvehanelerde dezenfekte çalışmaları ...
İl Sağlık Müdürü Kasapoğlu: “Ordu’da vaka atak hızımız azalıyor”
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Kasapoğlu: “Ordu’da vaka atak ...
Kamyonetin çarptığı engelli şahıs ağır yaralandı Kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Kamyonetin çarptığı engelli şahıs ağır yaralandı Kaza ...
Kumru’da el emeği ürünleri sergisi açıldı
YEREL HABERLER Kumru’da el emeği ürünleri sergisi açıldı
Öğretim üyesinin çalışması TÜBİTAK tarafından kabul edildi
YEREL HABERLER Öğretim üyesinin çalışması TÜBİTAK tarafından kabul ...
Silah ticaretine gözaltı
YEREL HABERLER Silah ticaretine gözaltı