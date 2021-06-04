Altınordu’da beton yol seferberliği sürüyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından ilçenin 72 mahallesinde başlatılan toplamda 50 kilometrelik beton yol çalışmaları devam ediyor.

Altınordu Belediyesi’nin, 72 mahalle için başlattığı 50 kilometre beton yol çalışmaları ile yıllarıdır yaşanan ulaşım sorunları çözüme kavuşturuluyor. Bu kapsamda Altınordu Belediyesi, Hürriyet Mahallesi’nde gerçekleştirdiği yeni yol açma, mevcut yollarda bakım onarım çalışmalarının yanında engebeli ve dik yamaçtan oluşan Akbulut sokakta yaşanan ulaşım sorunlarını beton yol ile çözüme kavuşturdu. Tamamlanan beton yol, Hürriyet Mahallesi’nin yanında Cumhuriyet, Gerce, Bahariye, Ortaköy, Pelitli, Aydınlık, Erenli ve Alisayvan Mahallesi’nin kullandığı alternatif güzergah olması sebebiyle 9 mahalleye alternatif olarak hizmet verecek.

Hürriyet Mahallesi’nde yapılan beton çalışmaları sırasında 13 yaşındaki Efe Baran Şensoy’a, henüz bebek iken otizm ve epilepsi tanısı konduğunu, sürekli tedaviye ihtiyaç duyduğunu ancak evlerinin kapısına ambülans dahi çıkamadığını öğrenen Başkan Aşkın Tören, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine verdiği talimatla Efe’nin evinin yolunu kısa sürede beton kaplama ile güvenli ve kesintisiz bir ulaşım imkanına kavuşturdu.

Belediyenin yürüttüğü altyapı ve yol seferberliği kapsamında Hürriyet Mahallesi’nde yapılan çalışmaları değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Çalışmalarımızla alt ve üst yapısıyla adeta şehri yenilerken, diğer yandan da yol medeniyettir anlayışımızla mahallelerde geciken ulaşım hizmetlerin de standardı yükseltecek güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sağlayacak kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Hürriyet Mahallesi’nde yaptığımız çalışma ile sadece mahalle sakinlerinin beklentilerini karşılaşmadık, aynı zamanda 9 mahallemize alternatif güvenli bir yol imkanı daha sunduk. Yine burada sürekli tedaviye ihtiyaç duyan bir kardeşimizin yolunu da yaparak hayatını kolaylaştırmak adına bir nebze de olsa katkı sunduk. Hizmet ve eser belediyeciliği ile şehrimizin her köşesine hizmetlerimizi götürmeye hemşehrilerimizin yüzlerini güldürebilmek adına var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Yaptığımız çalışma Hürriyet Mahallemize ve mahalle sakinlerine ayrıca bu yolu kullanacak 9 mahallemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Mahalle Muhtarı Selami Gür ile vatandaşlar ise beton yola kavuşmanın sevinci yaşadıklarını belirterek, Başkan Tören ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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