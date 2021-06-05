Karadeniz'in "Samsun-Sarp Demiryolu" ısrarı OTSO Başkanı Servet Şahin: “Hem ticaret sektörü hem de demiryolunun bağlantı yeri Çin’e uzanan yol olacak” “Demiryolu, Ordu’da üretilen bir ürünün, 5-6 saatte İskenderun’a ulaşmasını sağlayacak”

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, bölge ekonomisi için SamsunSarp Demiryolu Projesi'nin, Ordu ve Giresun'dan geçmesi gerektiğini, bunun ekonomiyi canlandıracağını söyledi.

OTSO Başkanı Servet Şahin, ulaşım alanında son yıllarda büyük gelişme sağlanan Ordu’da, mutlaka SamsunSarp Demiryolu'nun geçmesi gerektiğini kaydetti. Şahin, ticarette en pahalı şeyin ulaşım olduğunu ve demiryolu ulaşımının, karayoluna göre daha düşük maliyetli olduğuna dikkat çekerek, Ordu’da üretilen ürünlerin diğer illere hatta diğer ülkelere gönderilmesinde bu demiryolunun önemli olduğunu, Ordu’dan Rize’ye kadar tüm oda başkanlarının da bu görüşte olduğunu belirtti.



“KaradenizAkdeniz yolu bittiğinde demiryolu da isteyeceğiz”

Başkan Servet Şahin, hem ekonomik hem de daha az bakım isteyen demiryolu projesinin, kente kazandıracaklarından bahsederek, “Hem ticaret sektörü hem de demiryolunun bağlantı yeri Çin’e uzanan yol olacak. Fındığı belki de kargo ile demiryolunu kullanarak Çin’e göndereceğiz. Diğer ürettiğimiz ürünleri Çin’e ve diğer ülkelere göndereceğiz. İpekyolu seferlerimiz başladı ve üretilen ürünler Çin’e kadar gidiyor. Bu yol Ordu’da üretilen bir ürünün, 56 saatte İskenderun’a ulaşmasını sağlayacak. Biz, Karadeniz Akdeniz yolu bittiğinde o yol hattında demiryolu da isteyeceğiz. Çünkü 42 tane vilayete bu yol hareket vermekte. Bu yol açıldığında demiryolu ile daha hızlı ve daha ucuza nakliye olacak. Türkiye’yi zaten demir ağları ile örmek zorundayız. Biz denizyolunu zaten hiç kullanmıyoruz. Denizyolumuzun biran önce açılması lazım. Rize’den, Ordu’dan, Giresun’dan ve Trabzon’dan artık İstanbul’a direkt olarak seferler olması lazım. Çünkü denizyolu maliyeti karayolu maliyetinin 4’te biri kadar” dedi.

Şahin, bölgede altyapıda çok fazla yatırımların yapıldığını ve bu yatırımların ciddi oranda yüksek olduğuna dikkat çekerek, daha da ileriye taşınması gerektiğini ifade etti.

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