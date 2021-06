Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), 19 ilçede başlattığı alt yapı çalışmalarına Fatsa ilçesinde devam ediyor.

Şehri geleceğe hazırlamak için hayata geçirdiği altyapı ve üstyapı çalışmaları ile 7’den 70’e her kesimden büyük takdir toplayan OSKİ, Fatsa ilçesine bağlı Evkaf Mahallesi Liman Caddesi’nde kısa süre önce başlatılan 918 metre uzunluğundaki yağmur suyu hattı çalışmalarını tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatı ile kısa süre önce çalışmalara başladıklarını belirten OSKİ Genel Müdürü Murat Us, Liman Caddesi’nin konumu itibari ile çukur bir alanda olmasıyla her yağış döneminde su taşkınlarının meydana geldiğini, yapılan çalışma ile bu sorunun kalıcı olarak çözüme kavuşturulduğunu söyledi.



Liman Caddesi sil baştan

Ordu’nun 19 ilçesinde yoğun çalışma içerisinde olduklarını belirten OSKİ Genel Müdürü Murat Us, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile kısa süre önce alt yapı çalışmalarına başladığımız Fatsa ilçesi Evkaf Mahallesi Liman Caddesi’nde 918 metre uzunluğundaki yağmur suyu hattı çalışmalarımızı tamamlayarak hizmete sunduk. Bugüne kadar her yağış sonrası üzücü görüntüleri gördüğümüz bu mahalleden artık böyle olumsuzluklar yaşamayacağız. Hattın kısa sürede yapılarak hayata geçirilmesinde emeği olan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Evkaf Mahalle sakinlerine hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

