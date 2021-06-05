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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatsa'da Dünya Çevre Günü farkındalık etkinliği

İHA

Fatsa'da Dünya Çevre Günü farkındalık etkinliği

Ordu’nun Fatsa ilçesinde "5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonunda Cıngırt Mağarası Kayalıkları'nda gerçekleşen etkinlikte ilçe protokolü çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla çöp topladı.
Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, İlçe Emniyet Müdürü Sercihan Barutçu, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, muhtarlar ve askeri yetkililerin katıldığı organizasyonda Cıngırt Kayalıkları'nda çevre konulu etkinlik düzenlendi.
Tarihi Cıngırt Kayalıkları'nda gerçekleşen etkinlikte çöp toplanmasının ardından Fatsa Belediyesi Görsel Sanatlar Atölyesi oyuncuları Gapıcı İsmet (İlker Taze), İsiyin Emmi (İbrahim Çapkın) ve Fındık maskotu Fınzır (Tamer Özyurt) tarafından “Bu Dünya Bizim” konulu kısa skeç sahnelendi.
Daha sonra ise günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmalar yapıldı.

"Çevrenin kirlenmesini önlemek İçin üzerimize düşen görevleri mutlaka yapmalıyız"
Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erdem Yuva sanayileşme ve kentlerdeki nüfus yoğunlukları, çevre sorunlarının artmasına sebep olduğunu belirterek, “Bütün ülkelerin ortak sorunu haline gelen çevre kirlenmesi, günümüzde insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Ölümlere neden olan solunum yolu hastalıklarının çoğu hava kirliliği sonucunda olmaktadır. Balıklar, çevre kirlenmesinden en çok zarar gören canlıların başında gelir. Sanayi atıkları, spreyler, yakıtlarla ortaya çıkan dumanlar, petrol ve ilaç atıkları, plastik ürünler, suni gübreler ve çöpler, çevre kirlenmesine sebep olan en önemli etkenlerdendir” dedi.
Daha sonra konuşan Fatsa Belediyesi Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay ise, “Malum dünyamızı etkini etkisi altına alan bir pandemi döneminden geçiyoruz. Temizliğin ve temiz çevrenin değerini ve bize olan etkisini bu dönemde kat kat anlamış bulunuyoruz. Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakabilmek için çevre kirliliğine duyarlılığı artırmamız gerekiyor. Bunu çocuklarımıza da işlemimiz lazım. Çocuklarımıza çevre duyarlılığını işleyebilmemiz için hem eğitimcilerimize hem de ailelerimize büyük sorumluluklar düşüyor” diye konuştu.
Yapılan konuşmalardan sonra Fatsa Belediyesi Temizlik işçileri Fatih Kuru önderliğinde “Çevre Andı"nı okudular. Daha sonra temizlik personeli Ümit Yakan kendi yazdığı Temiz Fatsa isimli şiirini okudu. Buradaki etkinliklerin ardından programa katılan herkes yaya olarak Cıngırt Mağarası Kayalıkları'nın en zirve noktasına tırmandılar. Zirvede tarih öğretmeni Cevat Erbil tarafından katılımcılara Cıngırt Mağarası'nın tarihi hakkında bilgiler verildi ve zirvede yapılan fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.

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