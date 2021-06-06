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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da aileler okul yakınlarında sınav heyecanı yaşadı

İHA

Ordu’da aileler okul yakınlarında sınav heyecanı yaşadı

20202021 eğitimöğretim yılı Liselere Geçiş Sınavı (LGS), ülke genelinde olduğu gibi Ordu’da da yapılırken, ailelerin ise okulların yakınlarında bekleyişi sürdü.
LGS, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirildi. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli türünde toplam 90 soru soruldu. Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başladı. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve öğrencilerin cevaplaması için 80 dakika süreleri oldu.
Öğrenciler, sınav heyecanı ile salonlarda ter dökerken, ailelerin ise okul yakınlarındaki alanlarda bekleyişi sürdü. Bazı aileler, Kur’anı Kerim okuyarak, sınavdaki öğrencilerine dua etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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