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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dolu yağışından yayla çileği büyük zarar görmüş

İHA

Dolu yağışından yayla çileği büyük zarar görmüş

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde geçtiğimiz hafta etkili olan dolu yağışının çilek tarlalarına büyük zarar verdiği ortaya çıktı.
İlçenin orta ve yüksek kesimlerinde etkili olan yaklaşık 10 dakika süren dolu çilek tarlalarında binlerce çilek meyvesi ve çiçekleri telef oldu. İlçenin Yokuşdibi Mahallesi'nde 4 dönüm arazi üzerine kurulu olan çilek tarlası dolu yağışı nedeniyle ciddi hasar gördü. Bahçe sahibi Recep Bıyık, çilek tarlasının dolu yağışı nedeniyle yüzde yüz zarar gördüğünü söyledi.
Dolunun çileklerin çiçek ve meyvelerini döktüğünü ifade eden Bıyık, “Dolu yağışındaki zararımız çok büyük. Bütün tarladaki çileklerimiz telef oldu. Çilek fidelerimiz dolu yağışıyla parçalandı. Şuan bizlerde çilek fidelerimizi yeniden sürgün atması için kesiyoruz. Bu durumda çilek toplamamız en az bir ay sonraya ancak olur” dedi.
Bıyık, bu yıl yaylada bulunan çilek tarlalarının iki defa zirai don ve doludan etkilendiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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