Ordu'nun Kabadüz ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, şarampole yuvarlandı.
Kaza, Çambaşı Yaylası Ertaş Obası yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Yılmaz idaresindeki 28 NE 965 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası kamyonette maddi hasar oluşurken, sürücü ise araçtan yara almadan kurtuldu.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.