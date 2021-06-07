Ordu Valisi'nden aşı çağrısı Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Aşı sırası gelen vatandaşlarımızın bir an önce aşılanmalıdır”

Ordu Valisi Tuncay Sonel, vatandaşlara aşılanmaları konusunda çağrıda bulundu. Vali Tuncay Sonel “Kovid19 pandemisi ile mücadelede aşı önemli bir unsur. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızın bir an önce aşılanmalıdır” dedi.

Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında her hafta Pazartesi günleri yapılan Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısına, Perşembe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Levent Yetgin, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Hacıhasanoğlu, Kaymakamlar video konferans yoluyla, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın katıldı.

Toplantının başlangıcında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından “Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Sunumu” yapılarak, pandemi sürecinde yürütülen çalışmalar, yapılan testler, hastane kapasite doluluk oranları, yoğun bakım doluluk oranları, denetim verileri, filyasyon ve aşı çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunuldu ve alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve öneriler dile getirildi.



Hastanelerde yoğunluk yok

Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte hastanelerin kapasite ve doluluk oranlarında da düşüş yaşandığını belirten Dr. Fatih Aydın, “Hastanelerimizin servis doluluk oranı yüzde 22,3, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 37,5, mekanik ventilatör doluluk oranı ise yüzde 15,3’e kadar düşmüş durumdadır. Aşılama çalışmalarında ise gayet iyi durumdayız. İlimizde, bugüne kadar 219 bin 622 birinci doz aşı, 167 bin 683 ikinci doz aşı olmak üzere toplam 387 bin 305 doz aşı yapıldı. Bundan sonraki süreçte Sağlık Bakanlığımızın yapacağı çalışmalar doğrultusunda Ordu ili genelinde aşılama kampanyalarına ağırlık vererek, süreci devam ettireceğiz. Bunun yanı sıra pozitif vakaların temaslılarının tespiti için yürütülen filyasyon çalışmalarımız da hız kesmeden devam ediyor. Ayrıca, vakaların kaynağına yönelik çalışmalarda da bulunduk. Buna göre de tedbirlerimizi alıyoruz” diye konuştu.



“Asla rehavete kapılmayacağız”

Vaka sayılarının azalmasının hiç kimseyi rehavete düşürmemesi gerektiğine vurgu yapan Vali Tuncay Sonel, “Bu işin şakası yok. Bir vaka dahi kalmayıncaya kadar hep birlikte bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Asla rehavete kapılmayacağız. Haziran ayı normalleşme süreci ile birlikte işyerleri açılan esnaflarımız, işletmelerimiz, mutlaka belirlenen kurallara uygun hareket etmeliler. Bu konuda kontrol ve denetimlerimizi de aralıksız sürdüreceğiz. Bizler, işimizi sağlam tutmalıyız. Şehir olarak yakalamış olduğumuz tabloyu, çok daha iyi hale getirmeliyiz. Bu konuda herkese sorumluluklar düşüyor. Pandemi sona ermiş gibi davranmayalım. Tedbiri elden bırakmayalım. İnşallah en kısa sürede bu illetten kurtulup, eski günlerimize kavuşmuş oluruz” dedi.

Vali Tuncay Sonel ise, toplantıya video konferans yoluyla katılan kaymakam ve ilçe Sağlık Müdürlerine, bu güne kadar yapılan çalışmalar ile ilgili teşekkür ederek, salgın ile ilgili çalışmaların bundan sonra da devam ettirilmesini istedi.



“Sırası gelen aşı olmalı”

Vatandaşların aşılanmaları konusunda çağrıda bulunan Vali Tuncay Sonel, “Kovid19 pandemisi ile mücadelede aşı önemli bir unsur. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızın bir an önce aşılanması hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için son derece önemli. Bu nedenle vatandaşlarımızdan isteğimiz, Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu öncelik sırasına göre hareket ederek aşılarını olmaları” dedi.

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