Otomobil, minibüse çarptı: 15 yaralı



Mustafa KIRLAK/ALTINORDU (Ordu), (DHA)ORDU'nun Altınordu ilçesinde kavşağa hızlı giren otomobil, yolcu minibüsüne çarptı. 15 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Altınordu-Ulubey karayolunda meydana geldi. Yunus Sönmez yönetimindeki 52 ABL 190 plakalı otomobil, hızla girdiği kavşaktan dönemeyince, Engin Doğan yönetimindeki 52 M 2020 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada minibüsteki sürücü ile 11 yolcusu ve otomobildeki sürücü ile yanındaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Merkez Mustafa KIRLAK

2021-06-08 14:47:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.