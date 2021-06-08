Dere kenarında bulunan tarihi mızrak ucu Müze Müdürlüğü'nde



Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)ORDU'nun Ünye ilçesinde Şenol Çağlayan (40), dere kenarında 45 santimlik mızrak ucu buldu. Müze Müdürlüğü'ne teslim edilen mızrak ucunun M.Ö. 10002000 yıllarına ait olduğu tahmin ediliyor.

Yeşilkent Mahallesi Darahta mevkisindeki bahçesine giden Şenol Çağlayan, bir süre çalıştıktan sonra dere kenarına gitti. Çağlayan, burada dolaştığı sırada, yerde sivri uçlu demiri fark edince alıp, Müze Müdürlüğü'ne götürdü. Arkeologlar tarafından yapılan ilk değerlendirmeye göre, 45 santimetre uzunluğundaki bronz mızrak ucunun, dönemin askerlerince savaşta kullanıldığı ve M.Ö. 10002000 yıllarına ait olduğu tahmin ediliyor. DHA-Genel Türkiye-Ordu / Ünye Turgut DAĞDEVİREN

2021-06-08 15:28:25



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