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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1 yılda 40 okul

İHA

1 yılda 40 okul

Ordu’da göreve başladığı 21 Haziran 2020 tarihinden günden itibaren eğitim alanında ihtiyaç duyulan okul binalarının kazandırılması çabaları devam eden Ordu Valisi Tuncay Sonel, 40’ıncı okulun yapım protokolüne de imza attı.
Bir yandan depreme karşı dayanıksız ve riskli okul binalarının yıkılacak olması, bir yandan tekli eğitime geçebilmek için gerekli olan okul binalarının devlethayırsever işbirliği ile kazandırılması için yoğun çaba sarf eden ve kısa sürede 41 okul binası yapımını hedefleyen Vali Tuncay Sonel, bu hedefine bir adım daha yaklaştı.
İşadamı Nedim Şahin ve ağabeyleri tarafından Cumhuriyet Mahallesineyapılacak 12 derslikli okulun protokolü imzalandı.
Ordu'nun sevilen ve sayılan eşrafından olan merhum babası Nail Şahin’in adını taşıyacak olan okul için, bugün Valilik Makamında protokol imza töreni düzenlendi.
Törende bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, göreve geldiği günden bu yana Ordu’ya devlet hayırsever işbirliği ile 41 okul kazandırma hedefinin olduğunun altını çizerek, hayırsever işadamı Nedim Şahin’e eğitime verdiği katkılardan dolayı Ordulular adına teşekkür etti.
Vali Sonel, il genelinde 40. okulun protokolünü imzaladıklarını belirterek şöyle konuştu:
“Merhum Nail Şahin amcamız Ordu’muzun eşraflarından. Mekânı cennet olsun. Yetiştirdiği çok güzel evlatları var. Sebahattin Şahin, Nizam Şahin, Şahap Şahin abilerimiz olsun Nedim Şahin kardeşimiz olsun hepsi de yöremizin değerli esnaflarından, iş insanlarından. Allah razı olsun. Cumhuriyet Mahallemizde 12 derslikli ortaokulumuzu, merhum Naim şahin amcamızın adına yapacaklar. Kendilerine Ordu’muz adına, orada okuyacak çocuklarımız adına, gençlerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Vesile olanlardan Allah razı olsun. Hayırlı, uğurlu olsun, işlerinde de bol ve bereketli kazançlar diliyoruz. Allah sayılarınızı arttırsın.”
Hayırsever iş insanı Nedim Şahin ise, Ordu’ya eğitim yuvası kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Cumhuriyet Mahallesinde bulunan ve Milli Eğitim Müdürlüğüne ait okul yerine, merhum esnaf babam Naim şahin adına 12 derslikli okul yaptırma şerefine nail oluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyerek, sözlerini tamamladı.
Konuşmaların ardından, Altınordu İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde yapılacak 12 derslikli “Nail Şahin İlkokulu/Ortaokulu”nun yapım protokolü, Vali Tuncay Sonel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve Hayırsever iş insanı Nedim Şahin tarafından imzalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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