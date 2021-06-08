Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı 7 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı.

Kaza, Atatürk Mahallesi Çambaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeden şehir merkezine seyir halinde olan Cihan Ö. idaresindeki 52 AAC 827 plakalı otomobil, ara yoldan bisikletiyle aniden yola çıkan Kuzey Mert O. (7) isimli minik çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuğun yerde olduğunu gören mahalle sakinleri, çevredekiler ve araç sürücüsü, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından minik çocuk ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Minik Kuzey'in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.