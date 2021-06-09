Ordu’da kaçak içki imalathanesine baskın

Ordu’nun Altınordu ilçesinde kaçak tütün ve içki imalathanesine baskın yapıldı. Baskında çok sayıda sahte ve kaçak içki ve malzemeleri ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçak ve sahte içki ve tütün mamullerine yönelik yaptığı saha çalışmaları neticesinde Altınordu ilçesinde tespit edilen kaçak içki imalatına yönelik arama yapıldı. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 60 bin lira olan 55 adet 1 litrelik doldurulmuş viski, 60 adet 1 litrelik doldurulmuş votka, 9 litre etil alkol, 8 litre doldurulmaya hazır viski, 70 kg. açık kıyılmış tütün, 50 bin adet mükerrer olduğu tespit edilen boş makaron, 37 şişe boş votka şişesi, 70 adet boş viski şişesi ve 127 adet şişe kapağı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 3 Gürcü vatandaşı ve 1 Türk vatandaşı yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişiler hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefet ve 4733 sayılı Kanun'a muhalefetten adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.