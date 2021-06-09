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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da hız sınırına taviz yok

İHA

Ordu’da hız sınırına taviz yok

Ordu’da trafik denetimlerinde hız sınırını aşan sürücülere taviz verilmiyor.
İl geneli polis sorumluluk bölgesinde son bir hafta içerisinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 16 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 17 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 12 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 182 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 927 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 43 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 83 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 9 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 33 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.
Denetimlerde ayrıca 63 araç trafikten men edilirken 16 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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