52 Orduspor Başkanı Şükrü Bodur güven tazeledi

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3. Lig takımı 52 Orduspor Kulübü Başkanlığı'na Şükrü Bodur yeniden seçildi.

52 Orduspor’un bugün kulüp tesislerinde gerçekleştirilen genel kurulunda Şükrü Bodur tek aday olarak çıktığı seçimde kulüp üyelerinin oy birliğiyle yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Şükrü Bodur başkanlığında oluşturulan yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Şükrü Bodur, Akın Şahin, Bahtiyar Köksal, Cihan Ekşioğlu, Prof. Dr. Çağatay Öztürk, Çetin Akgül, Doğan Deniz, Prof. Dr. Eksal Kargı, Emre Kılıç, Dr. Fatih Bostancı, Mahmut Özel, Orhan Gündoğdu, Olgun Alp, Önder Okur, Resul Atasever, Sebahat Işık, Sinan Yüzer, Fatih Türgay Güney, Ümit Melikoğlu, Yakup Kırca ve Yavuz Şenyurt.

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