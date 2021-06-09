52 Orduspor Cüneyt Tiryaki ile anlaştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

3. Lig takımı 52 Orduspor, Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki ile anlaştı.

Yeni sezona hazırlanan ve genel kurulunu yapan 52 Orduspor, teknik direktör sorununu çözdü. Ordulu olan ve futbolculuk döneminde Orduspor’da top koşturan Cüneyt Tiryaki, Kulüp Başkanı Şükrü Bodur ile görüşmesinin ardından morbeyazlı ekip ile anlaştı.

Tiryaki’nin yardımcılıklarına ise Zafer Ulusal, Ceyhun Elçiler ve Yalçın Arıkan getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.