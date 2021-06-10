Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ceren Özdemir'in annesi: İhmaller olmasaydı benim çocuğum yaşıyor olacaktı

DHA

Ceren Özdemir'in annesi: İhmaller olmasaydı benim çocuğum yaşıyor olacaktı


Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA) - ORDU´da cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından evinin önünde bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi, balerin Ceren Özdemir'in (20) annesi Güfer Özdemir, Adalet Bakanlığı´nın Anayasa Mahkemesi´ne sunduğu `Özgür Arduç'un firarı konusunda ilgili personelin tutumunun yaşam hakkının ihlalini gerektirip gerektirmediği konusunun bilgi ve değerlendirmeler ışığında incelenmelidir´ görüşüyle ilgili konuştu. Özdemir, "İhmallerin incelenmesi gerektiğini biz de düşündüğümüz için Anayasa Mahkemesi´ne başvurduk. Çünkü burada çok ihmallerin olduğunu gördük. Eğer o ihmaller olmasaydı benim çocuğum yaşıyor olacaktı" dedi.
Ordu´nun Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi´nde, 3 Aralık 2019 akşamı yaşanan olayda, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3´üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiğinde, kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Özgür Arduç, bir gün sonra, kent merkezinde, esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda da 2 polis memurunu bıçaklayarak, yaraladı. Tutuklanan zanlı Özgür Arduç, cinayet suçundan yargılandığı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nce yapılan yargılama sonunda, 'canavarca hisle kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.
AİLE ANAYASA MAHKEMESİ´NE BİREYSEL BAŞVURU YAPTI
Özdemir ailesi, katil zanlısının cezaevi firarisi olması nedeniyle kızlarının ölümünden kamu görevlilerini sorumlu tutarak, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık ise kamu görevlileri hakkında takipsizlik kararı verdi. Ailenin takipsizlik kararına yaptığı itiraz da Ordu 1'inci Sulh Ceza Hâkimliği'nce reddedildi. İtirazlarının reddedilmesi üzerine aile Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaparak, kamu görevlileri hakkında verilen takipsizlik ve kamu davası açılmasına yer olmadığı yönündeki kararların iptalini istedi.
`BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER IŞIĞINDA İNCELENMELİDİR´
Bireysel başvurunun incelenme sürecinde Adalet Bakanlığı'ndan ve Özdemir ailesinden görüşleri istendi. Bakanlık Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiği görüş yazısında, "Başsavcılıkların elim olayı aydınlatabilecek ve sorumluların tespitine yarayabilecek bütün delilleri toplayıp toplamadığı, soruşturmada varılan sonucun elde edilen tüm delillerin kapsamlı, nesnel ve tarafsız analize dayanıp dayanmadığı, olayın hangi koşullar altında meydana geldiğini ortaya koymaya elverişli soruşturmanın yürütülüp yürütülmediği, ilgili mevzuatın uygulanmasında açık ve bariz takdir hatası olup olmadığı, Özgür Arduç'un firarı konusunda ilgili personelin tutumunun yaşam hakkının ihlalini gerektirip gerektirmediği konusunun bilgi ve değerlendirmeler ışığında incelenmelidir" ifadelerine yer verdi.
`BURADA ÇOK İHMALLERİN OLDUĞUNU GÖRDÜK´
Anne Güfer Özdemir, Adalet Bakanlığı´nın Anayasa Mahkemesi´ne sunduğu görüşü değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi´ne çocuğunun hakkını almak istediği için başvuruda bulunduğunu belirten anne, "İhmallerin incelenmesi gerektiğini biz de düşündüğümüz için Anayasa Mahkemesi´ne başvurduk. Çünkü burada çok ihmallerin olduğunu gördük. Kendi bireysel araştırmalarımız olsun, kamuoyunun bize bildirmiş olduğu olsun gerçekten bir ihmalin olduğu söz konusuydu ve incelenmesi de gerekirdi. Eğer o ihmaller olmasaydı benim çocuğum yaşıyor olacaktı. Sadece çocuğum değil biz aile olarak battık. Babası çocuğundan ayrılmamak için işi gücü bıraktı köye taşındı. Çocuğundan ayrı kalmamak için. Ben depresyon ilaçları kullanıyorum. Ayakta durabilmek için. Kızım sokağa çıkamıyor. 27 yaşında korkudan işe gidemiyor. İki sene olacak neredeyse, 27 yaşındaki bir kızın da hayatı sönmüş oldu. Yani 4 hayatı birden söndürmüş oldular" diye konuştu.
`PROSEDÜR TAM ANLAMIYLA UYGULANMAMIŞ´
Katil Arduç´un firarı sonrasında bir serada kaldığını ve şikayet edildiğini kaydeden Özdemir, "Prosedür uygulandığı düşüncesi var. Ben ona çok ihtimal vermiyorum. Prosedür tam anlamıyla uygulanmamış. Cani kaçtıktan sonra Efirli Mahallesi´nde bir sera bahçesine gidiyor ve orada kalıyor. Ertesi gün de vatandaş şikayet ediyor. Biz onlarla da görüştük. Vatandaş şahsın cezaevi tarafından geldiğini söylüyor ama kolluk görevlilerinin onunla çok ilgilenmediğini söylüyorlar. Eğer o gün tedbir alınsaydı, şahıs bildirilseydi, belki de o gün yakalanacaktı. Benim çocuğuma zarar gelmeyecekti" diye konuştu.
`BENİM TEK ARADIĞIM ADALET´
Devletin sosyal yaşamı korumak zorunda olduğunu kaydeden anne Özdemir, "Bunu korumadıklarını gördüğüm için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundum. Cumhurbaşkanımız, bu konuda kusuru olanlar varsa diye kusurlu olanlar bakılır, incelenir demişti. Adalet Bakanlığı da bu konuda kusurların fazlasını gördü ama fazlasını ifade edemedi diye düşünüyorum. Ben evimde uyuyamıyorsam buna sebep olan insanlar da en azından cezalarını alsın. Benim tek aradığım adalet. Bizim tazminatla, parayla işimiz yok. Adalet yerini bulsun. Herkes yaptığının cezasını çeksin. Tek dileğimiz bu. Ben herkes perişan olsun demiyorum, yaptığı hatanın cezasını çeksin diyorum. Bu tür şeyler yaşandığında da kasti olarak mı yapıldı diye insanın aklına geliyor. Ben olayı Anayasa Mahkemesi´nin detaylı olarak incelemesini, görevlilerin de, suç unsuru olan kişilerin de ceza almasını istiyorum. Tek istediğim bu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2021-06-10 13:10:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

OSKİ’nin örnek başarısı: 5 milyon liralık işi 50 bin liraya bitirdi Normal şartlarda 5 milyon liraya mal olacak su arıtma tesisi, OSKİ tarafından yerel imkanlarla 50 bin liraya gerçekleştirildi
YEREL HABERLER OSKİ’nin örnek başarısı: 5 milyon liralık işi 50 bin ...
ÜTSO'dan ahşap ve mobilya meslek toplantısı
YEREL HABERLER ÜTSO'dan ahşap ve mobilya meslek toplantısı
Kazayı bırakıp kavga ettiler
YEREL HABERLER Kazayı bırakıp kavga ettiler
Tırpancı Nuray Erkek işi sanılsa da bir bayan o işin ustası
YEREL HABERLER Tırpancı Nuray Erkek işi sanılsa da bir bayan o işin ...
Ordu’daki trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı
YEREL HABERLER Ordu’daki trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı
52 Orduspor Cüneyt Tiryaki ile anlaştı
YEREL HABERLER 52 Orduspor Cüneyt Tiryaki ile anlaştı
Bölgesel Amatör Lig: Orduspor 1967:1 - Ünyespor 1957:1
YEREL HABERLER Bölgesel Amatör Lig: Orduspor 1967:1 - Ünyespor ...
52 Orduspor Başkanı Şükrü Bodur güven tazeledi
YEREL HABERLER 52 Orduspor Başkanı Şükrü Bodur güven tazeledi
Bahçeşehir Koleji, Ordu’da Fen ve Teknoloji Lisesi açıyor Kolejin 16’ncı Fen ve Teknoloji Lisesi, Ordu Giresun Enver Yücel Kampüsü’nde açılıyor Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Savaş Boyar: “Kaliteli eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz” SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan: “Bahçeşehir Eğitim Kurumları, on yıllar öncesinden uzaktan eğitim sistemini kullandı, güçlü bir dijital sermayesi var”
YEREL HABERLER Bahçeşehir Koleji, Ordu’da Fen ve Teknoloji Lisesi ...
Uzmanlar uyarıyor: “Teknolojinin gelişmesi obeziteyi arttırdı”
YEREL HABERLER Uzmanlar uyarıyor: “Teknolojinin gelişmesi obeziteyi ...
Doğu Karadeniz’in bitki çayları ihraç ediliyor DOKAP Başkanı Hakan Gültekin: “Doğu Karadeniz’in doğasında yetişen tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ihraç edilecek noktaya geldi” “Limon, melisa çayı ve kekik çayı kutulara girdi. Sarı kantaron ihraç ediliyor”
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’in bitki çayları ihraç ediliyor DOKAP ...
Ordu-Giresun´a Fen ve Teknoloji Bilimleri Lisesi açıldı
YEREL HABERLER Ordu-Giresun´a Fen ve Teknoloji Bilimleri Lisesi ...
Fatsa’da teknolojik çöp toplama sistemi hizmete girdi
YEREL HABERLER Fatsa’da teknolojik çöp toplama sistemi hizmete girdi
Ağabeyi kavgada ölen kadın husumetlisini berberde bıçakladı
YEREL HABERLER Ağabeyi kavgada ölen kadın husumetlisini berberde ...
Ordu’da hız sınırına taviz yok
YEREL HABERLER Ordu’da hız sınırına taviz yok
Ordu’da uyuşturucu satan 3 torbacı tutuklandı
YEREL HABERLER Ordu’da uyuşturucu satan 3 torbacı tutuklandı
Ordu’da kaçak içki imalathanesine baskın
YEREL HABERLER Ordu’da kaçak içki imalathanesine baskın
Başkan Tavlı: “Projelerimizi bugün değil, gelecek için planlıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Tavlı: “Projelerimizi bugün değil, gelecek ...
Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki bisikletli çocuk ...
1 yılda 40 okul
YEREL HABERLER 1 yılda 40 okul
Fatsa Adliyesi’nde 'Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü' kuruldu
YEREL HABERLER Fatsa Adliyesi’nde 'Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri ...
Dere kenarında bulunan tarihi mızrak ucu Müze Müdürlüğü'nde
YEREL HABERLER Dere kenarında bulunan tarihi mızrak ucu Müze ...
Belediye, köylü pazarındaki kadınların ürünlerini satın aldı Kadın üreticilerden satın alınan ürünler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak
YEREL HABERLER Belediye, köylü pazarındaki kadınların ürünlerini ...
Otomobil, minibüse çarptı: 15 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, minibüse çarptı: 15 yaralı