Öğrencilerin hazırladığı bilim fuarının sergisi açıldı

Ordu Şehit Cüneyt Akkuş Ortaokulu’nda, öğrenciler tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi açıldı.

Proje kapsamında, yeni teknolojileri öğrencilerin anlaşılır halde görmesi ve kendi el becerilerini geliştirerek, yeni bir bakış açısıyla kendilerine ait gelecekte çalışmalar yapması hedefleniyor. Toplamda 25 projenin yer aldığı ve fuarda, her öğrenci öğretmenlerinin rehberliğinde araştırmalarını yapıp, bilimsel yöntemlerle ürünler oluşturdu.

Bilim fuarının açılışına katılan Altınordu Kaymakamı Erhan Karahan, tüm dünyanın aynı şiddette yaşadığı pandemi dönemi nedeniyle her alanda olduğu gibi eğitim alanında da kesitilerin olduğunu söyledi. Bu olumsuzluklara rağmen eğitim camiasının elindeki tüm imkanları kullanarak, eğitim faaliyetlerine devam ettiklerine dikkat çeken Kaymakam Karahan, “Bu dönem itibariyle okulumuzun yapmış olduğu bilim fuarında, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin gayretinin artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

Projede danışman öğretmen olarak bulunan Fen Bilimleri Öğretmeni Hasan Aydın, bu çalışmada toplam 3 eğitimcinin öğrenciler ile birlikte çalışmaları yürüttüklerini ifade ederek, “TÜBİTAK 4006 Projesi’nin amacı, yeni teknolojilerinin öğrencilerin anlaşılır halde görmesi, kendi el becerilerini geliştirmesi ve yeni bir bakış açısıyla kendilerine ait gelecekte projeler üretmesini amaçlıyor. Her öğrenci burada öğretmenlerinin rehberliğinde araştırmalarını yapıp bilimsel yöntemlerle bir ürünler oluşturdu. Proje, öğrencilere yeni bir bakış açısı sağlayıp, yüksek eğitim ve öğrenimde üniversitede kendilerine ait yeni projeler geliştirilmesi ve bu sayede ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmasını amaçlamaktadır” diye konuştu.

Açılışın ardından Kaymakam Erhan Karahan, Okul Müdürü Yalçın Yılmaz ve ilgililer, projeleri dolaşarak, öğrencilerden bilgiler aldı.

