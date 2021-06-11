Su elçileri mobil eğitim tırı Ordu’da

Su Elçileri Derneği ve Devlet Su İşleri (DSİ) işbirliğiyle oluşturulan mobil eğitim tırı çevre ve su konularında bilinçlendirme yapmak üzere Ordu’ya geldi.

“Temiz Su, Yeşil Vatan” sloganıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı Samsun'dan yola çıkan ve eğitici, öğretici ekipmanların yer aldığı mobil eğitim tırının beşinci durağı Ordu oldu. Büyükşehir Belediyesi önünde konuşlandırılan ve içerisindeki kabinde eğitim materyalleriyle çocuklara suyun öneminin anlatıldığı tırın açılışı yapıldı.

Açılış programına katılan Altınordu Kaymakamı Erhan Karahan, özellikle günümüzde artık çok daha fazla önem arz eden su güvenliği ve suyun tutumlu kullanılması noktasında Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı ve Su Elçileri Derneği’nin birlikte organize ettikleri ve illeri gezerek çocuklara bu konuda bilgilendirmeler yapıldığını belirterek, “Yapılan etkinlikler bugün Altınordu ilçemizde. Gayet de güzel bir katılım söz konusu, bu tırı gezmek ve içindeki çizgi filmi ve çocuklarımızın ilgisini çekecek diğer etkinlikleri hep birlikte izliyoruz. Gelecek nesillerimize daha güzel ve iyi bir çevre bırakılması konusunda hakikaten önemli bir etkinlik” dedi.

Kaymakam Karahan, DSİ Ordu 75. Şube Müdürü Mehmet Kurul ve ilgililer, açılışın ardından çocuklara hediye ve sertifika takdim edildi. Bir gün boyunca kentte kalacak olan tırda, ziyaretçilere suyun tasarruflu ve bilinçli kullanılması yönünde eğitici bilgiler aktarılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.