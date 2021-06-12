Ordu'da otomobil ile patpat çarpıştı: 1'i bebek 6 yaralı Kaza anı güvenlik kamerasında

Ordu'nun Ünye ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracının karıştığı kazada 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Kaza, Nuriye Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu OrduSamsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Arslan (33) idaresindeki plakası olmayan patpat olarak tabir edilen tarım aracı ile Hilmi A.(53) idaresindeki 61 RC 672 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaşanılan kaza sonrası otomobili kullanan Hilmi A., yanında bulunan eşi Fatma A., 1.5 yaşındaki kızları Şuheda A. ve aynı araç içerisinde bulunan Muhammet Türk Ö. ile patpat sürücüsü Metin A. ve yanında bulunan kardeşi Burak A. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan çok sayıda sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası yaşanılan yoğun trafik kontrollü şekilde akışı sağlanırken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



Kaza anı güvenlik kamerasında

Yaşanılan kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, patpat sürücüsünün ise direksiyonu aniden sol şeride kırdığı ve kazanın meydana geldiği görüldü.

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