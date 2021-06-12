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Başkan Güler’e ilçelerde sevgi seli Restore edilen tarihi camiler ibadete açıldı

İHA

Başkan Güler’e ilçelerde sevgi seli Restore edilen tarihi camiler ibadete açıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ünye, İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde çevre düzenlemesi ve restorasyonu tamamlanan üç proje düzenlenen törenlerle ibadete ve ziyarete açıldı. Açılışlar için ilçeleri ziyaret eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, gittiği her ilçede coşkuyla karşılandı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarihi değerleri gelecek nesillere aktarmak için önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde bulunan ve 1867 inşa edilen tarihi Çayır Camii, İkizce ilçesinde 15601600 yılları arasında tamamen ahşap kullanılarak inşa edilen tarihi Laleli Camii ve Ünye ilçesinde bulunan Şeyhül Müderris'in Taslızade Yusuf Bahri Efendi’nin Kabri ve Haziresinde bulunan 7 adet kabir Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında çevre düzenlemeleri yapılarak restore edildi.
Ordu Valiliği’nin de katkıda bulunduğu çalışmalarla restore edilen ve çevre düzenlemeleri yapılan 3 proje için açılış törenleri düzenledi. Bu kapsamda ilk tören Ünye ilçesinde Şeyhül Müderris'in Taslızade Yusuf Bahri Efendi’nin Kabri ve Haziresinde bulunan 7 adet kabrin bulunduğu alanda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in katılımları ile gerçekleştirildi.
Açılışta büyük ilgi ile karşılanan Başkan Güler, açılışın ardından beraberindekiler birlikte Osmanlı Devleti padişahlarından Sultan II. Abdülhamid Han’ın kadim dostu Taslızade Şeyh’ül Müderris’in Yusuf Bahri Efendinin kabrini ziyaret ederek dua etti.

Tarihi camiye Büyükşehir dokunuşu
Ünye’de yapılan açılışın ardından bir sonraki durak İkizce ilçesi oldu. İlçe girişinde İkizceli vatandaşların sevgi seli ile karşılanan Başkan Güler, burada vatandaşlarla sohbet etti. Karşılamanın ardından tören alanına geçen Başkan Güler, 15601600 yılları arasında tamamen ahşap kullanılarak inşa edilen tarihi İkizce Laleli Camii'nin restorasyonunu ve çevre düzenlemesinin açılışını gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla modern bir kimlik kazanan ve gelecek nesillere aktarılacak olan Laleli Cami yapılan duaların ve kurdele kesiminin ardından ibadete açıldı.

Açılış arasında nikah kıydı
Açılış programlarının son adresi ise Çaybaşı ilçesiydi. Başkan Güler, Çaybaşı ilçesinde de vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaştı. Burada vatandaşların masalarına konuk olan Başkan Güler, ayrıca dünya evine giren Derya ile Hasan Yasin çiftinin de nikahını kıydı.

Tarihi Camii aslına uygun restore edildi
Daha sonra şehir merkezinden ayrılan Başkan Güler, Çaybaşı ilçesinde 1867 yılında tamamen ahşap kullanılarak imal edilen tarihi Çayır Camii ve mektep binasının açılış programına katıldı. Aslına uygun restore edilerek çevre düzenlemesi yapılan ve tüm ahşap sistemi korunan tarihi camii burada düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.
Ünye, İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde düzenlenen açılış programlarına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in yanı sıra AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, İlçe Belediye Başkanları, daire başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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