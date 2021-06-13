Dolunun vurduğu fındıkta yüzde 25 rekolte düşüşü bekleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dolunun vurduğu fındıkta yüzde 25 rekolte düşüşü bekleniyor

DHA

Dolunun vurduğu fındıkta yüzde 25 rekolte düşüşü bekleniyor


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU´da geçen hafta etkili olan fırtına ve dolu, fındık bahçelerinde zarara yol açtı. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça hasar tespit çalışmalarının yapıldığını belirterek, "Fındık rekoltesinde genelde yüzde 25´e varan bir düşüş görüleceğini tahmin ediyoruz" dedi.
Ordu´da bu ayın ilk haftasında etkili olan sağanak ve fırtına, yüksek kesimlerde dolu yağışına dönüştü. Altınordu, Ulubey, Kabadüz ve Gölköy ilçelerinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, fındık bahçelerinde zarar yol açtı. Dolu yağışı sonrası bazı fındık çotanakları dallarından koptu, fırtına ise dalların kırılmasına neden oldu. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odaları bahçelerde hasar tespiti yaptı.
'HATIRI SAYILIR ZARAR VAR'
Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dolu yağan bölgelerde lokal zararların oluştuğunu belirten Akça, "Geçen hafta içerisinde hem AFAD yetkililerinin hem de ziraat odaları birliğinin yapmış olduğu uyarı sonucu bölgemizde sahil kesimlerde yağış yaşandı, yüksek kesimlerde bu yağış doluya dönüştü. Bu dolu sonucunda fındık bahçelerinde lokal olarak yağan bölgelerde hatırı sayılır bir zarar oluştu. Çünkü fındık çotanakları artık gelişti, büyüdü veya elle tutulur hale geldi. Dolu da bundan dolayı ürüne zarar verdi. Buralarda oluşan zararların tespitleri ziraat odalarımızın mühendisleri tarafından ve tarım il müdürlüğündeki yetkili arkadaşlarımız tarafından tespitleri yapıldı. Özellikle dolu vuran bölgelerde yapılan tespitlerde lokal olarak yüzde 50-60´lara varan hasarların oluştuğu görüldü" diye konuştu.
`REKOLTEDE YÜZDE 25´E VARAN DÜŞÜŞ'
Nisan ayında yaşanan zirai don afetinde ise 70 mahallede yüzde yüze varan hasarların meydana geldiğini kaydeden Akça, fındık rekoltesinde bu yıl yüzde 25´lere varan düşüş yaşanmasını beklediklerini söyledi. Akça, "Nisan ayı içerisinde bir zirai don gerçekleşti. Özellikle Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon´un 150-300 rakım arasında olan bahçelerde lokal olarak zarar oluştu. Buradaki zararda da Ordu olarak yaklaşık 9 ilçede 70 mahalleyi kapsayan alanda bir zarar oluştu. Buradaki zararlar da TARSİM yetkililerinin yapmış olduğu birebir çalışmalarda yüzde 50 ile yüzde yüze varan zararlar tespit edildi ve raporlarına yazdılar. Biz bu zararların fındık rekoltesinin genelinde yüzde 20-25 bir etki yapacağını düşünüyoruz. Çünkü zirai don yaşadığımız bölge fındık üretiminin yüksek olduğu bölgelerdi. Bundan dolayı da fındık rekoltesinin genelinde yüzde 20 ile 25´e varan bir düşüş görüleceğini tahmin ediyoruz" ifadelerinde bulundu.
`ZARAR ETMEDEN FINDIĞIMIZI SATMAK İSTİYORUZ´
Fındık üreticisi Mert Şıhma ise, bahçesinde hasar olduğunu ifade ederek, "Don ve fırtınadan kaynaklı fındıklarımız hasar gördü. Yüzde 60 hasar kaybımız var. Bu nedenle fındık fiyatının yüksek olmasını bekliyoruz. Üretici olarak zarardayız şu anda. 35 liranın üzerinde bir fiyat düşünüyoruz. Çünkü fındıkta yanmalar, zararlar oluştu. Biz üreticiler zarar etmeden fındığımızı satmak istiyoruz" dedi.DHA-Ekonomi Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2021-06-13 09:56:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Güler’e ilçelerde sevgi seli Restore edilen tarihi camiler ibadete açıldı
YEREL HABERLER Başkan Güler’e ilçelerde sevgi seli Restore edilen ...
Ordu'da otomobil ile patpat çarpıştı: 1'i bebek 6 yaralı Kaza anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Ordu'da otomobil ile patpat çarpıştı: 1'i bebek 6 ...
Ordu’da ipekböcekçiliği başladı
YEREL HABERLER Ordu’da ipekböcekçiliği başladı
Geziden dönenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı
YEREL HABERLER Geziden dönenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı
Yaylaya çıkan tur minibüsü devrildi: 15 yaralı
YEREL HABERLER Yaylaya çıkan tur minibüsü devrildi: 15 yaralı
Hafriyat kamyonunun altında kalan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hafriyat kamyonunun altında kalan şahıs hayatını ...
Tatilcilerin Ordu’daki uğrak noktası: ‘Çikolata Kafe’
YEREL HABERLER Tatilcilerin Ordu’daki uğrak noktası: ‘Çikolata Kafe’
İtfaiye su altında çöp topladı, çevre kirliliğine dikkat çekti
YEREL HABERLER İtfaiye su altında çöp topladı, çevre kirliliğine ...
Fatsa’da korona virüs vakaları azalıyor
YEREL HABERLER Fatsa’da korona virüs vakaları azalıyor
Su elçileri mobil eğitim tırı Ordu’da
YEREL HABERLER Su elçileri mobil eğitim tırı Ordu’da
153. yıl kırmızı-beyaz balonlara kutlandı
YEREL HABERLER 153. yıl kırmızı-beyaz balonlara kutlandı
Altınordu Belediyesi, yılların sorunlarını çözüme kavuşturuyor
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi, yılların sorunlarını çözüme ...
Fatsa’da beton yol çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Fatsa’da beton yol çalışmaları sürüyor
Öğrencilerin hazırladığı bilim fuarının sergisi açıldı
YEREL HABERLER Öğrencilerin hazırladığı bilim fuarının sergisi ...
Husumetlisini berberde bıçaklayan kadın ve yardım ettiği öne sürülen 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Husumetlisini berberde bıçaklayan kadın ve yardım ...