Orman gülleri yaylaların güzelliğini arttırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orman gülleri yaylaların güzelliğini arttırdı

İHA

Orman gülleri yaylaların güzelliğini arttırdı

Ordu’nun yüksek kesimlerindeki yaylalarında yetişen sarı renkteki orman gülleri, yaylaların güzelliklerine güzellik kattı.
Yüksek kesimli yaylalarda yetişen ve bölgede ‘avu’ çiçeği diye tabir edilen çiçek, yayların havasını değiştirmeye başladı. Kendisine has rengi ve kokusuyla hem görsel, hem de doğaya saldığı kokusu ile hayran bırakan orman gülleri, yaylaları süsledi. Mayıs ayının sonlarında açmaya başlayan ve Temmuz ayına kadar ömrü olan orman gülleri, kokusuyla da mest ediyor. Ordu’nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda kendisini gösteren orman gülleri, yeşilin her tonunu bünyesinde bulunduran yaylaya ayrı bir güzellik katarken, kokusu ile de insanları cezbediyor.
Yayla sakinlerinden Süleyman Büyük, "Orman gülleri yaylaya ayrı bir güzellik katıyor. Görüntüsü ve kokusuyla insana huzur veriyor. Yaylalar her mevsim ayrı bir güzel" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mükemmeliyet Merkezi açılışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Mükemmeliyet Merkezi açılışa hazırlanıyor
Ordu’da trafik kazası : 2 ölü
YEREL HABERLER Ordu’da trafik kazası : 2 ölü
Dolunun vurduğu fındıkta yüzde 25 rekolte düşüşü bekleniyor
YEREL HABERLER Dolunun vurduğu fındıkta yüzde 25 rekolte düşüşü ...
Başkan Güler’e ilçelerde sevgi seli Restore edilen tarihi camiler ibadete açıldı
YEREL HABERLER Başkan Güler’e ilçelerde sevgi seli Restore edilen ...
Ordu'da otomobil ile patpat çarpıştı: 1'i bebek 6 yaralı Kaza anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Ordu'da otomobil ile patpat çarpıştı: 1'i bebek 6 ...
Ordu’da ipekböcekçiliği başladı
YEREL HABERLER Ordu’da ipekböcekçiliği başladı
Geziden dönenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı
YEREL HABERLER Geziden dönenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı
Yaylaya çıkan tur minibüsü devrildi: 15 yaralı
YEREL HABERLER Yaylaya çıkan tur minibüsü devrildi: 15 yaralı
Hafriyat kamyonunun altında kalan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hafriyat kamyonunun altında kalan şahıs hayatını ...
Tatilcilerin Ordu’daki uğrak noktası: ‘Çikolata Kafe’
YEREL HABERLER Tatilcilerin Ordu’daki uğrak noktası: ‘Çikolata Kafe’
İtfaiye su altında çöp topladı, çevre kirliliğine dikkat çekti
YEREL HABERLER İtfaiye su altında çöp topladı, çevre kirliliğine ...
Fatsa’da korona virüs vakaları azalıyor
YEREL HABERLER Fatsa’da korona virüs vakaları azalıyor
Su elçileri mobil eğitim tırı Ordu’da
YEREL HABERLER Su elçileri mobil eğitim tırı Ordu’da
153. yıl kırmızı-beyaz balonlara kutlandı
YEREL HABERLER 153. yıl kırmızı-beyaz balonlara kutlandı
Altınordu Belediyesi, yılların sorunlarını çözüme kavuşturuyor
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi, yılların sorunlarını çözüme ...
Fatsa’da beton yol çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Fatsa’da beton yol çalışmaları sürüyor
Öğrencilerin hazırladığı bilim fuarının sergisi açıldı
YEREL HABERLER Öğrencilerin hazırladığı bilim fuarının sergisi ...
Husumetlisini berberde bıçaklayan kadın ve yardım ettiği öne sürülen 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Husumetlisini berberde bıçaklayan kadın ve yardım ...