Sulama kanalına düşen otomobildeki çift öldü

Turgut DAĞDEVİREN/ ÜNYE (Ordu), (DHA)ORDU'nun Ünye ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Şeref Güney (50) ile eşi Fatma Güney (49), hayatını kaybetti.
Kaza, dün ÜnyeFatsa kara yolunda meydana geldi. Şeref Güney yönetimindeki 55 EH 052 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazada sürücü Şeref ile eşi Fatma Güney ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Servis ile jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunan yarılı çift, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çift, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Turgut DAĞDEVİREN
2021-06-13 17:30:44
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