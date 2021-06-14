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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaylada yöresel organik pazar açıldı

İHA

Yaylada yöresel organik pazar açıldı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yöresel organik pazar açıldı.
İlçenin Yokuşbaşı ve Turnalık Yaylası'nda bulunan pazar bu yılki sezonunu açtı. Yılın 6 ayı açık olan pazarda galdirik, mantar çeşitleri, patates, pancar ve turşu gibi birçok ürünü bulmak mümkün. Pazarda satış yapan Sarıgül Bodur, yaylada satış yapmaya başladıklarını söyledi. Mevsimine göre ürünlerin satışlarını yaptıklarını dile getiren Bodur, "25 yıldır burada satış yapıyorum. Burada yaptığım satışlarla geçimimi sağlıyorum. Yaylamızda kendi tarlamızda yetiştirdiğimiz ürünlerimizi taze bir şekilde satışını yapıyoruz. İnşallah güzel bir sezon geçiririz" dedi.
Pazardan alışveriş yapan Dursun Uzunçakmak, "Yaylada yetişen tüm ürünleri taze taze birinci elden satın alıyorum. Fiyatlar uygun herkese tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

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