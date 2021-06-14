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Kayıp şahıs, silahla vurulmuş halde bulundu Ordu’da 10 gün sonra düğünü olduğu öğrenilen şahıs, silahla vurulmuş halde bulundu

İHA

Kayıp şahıs, silahla vurulmuş halde bulundu Ordu’da 10 gün sonra düğünü olduğu öğrenilen şahıs, silahla vurulmuş halde bulundu

Ordu’da, dün akşam saatlerinden itibaren haber alınmayan şahıs, silahla vurulmuş halde bulundu.
Olay, Gülyalı ilçesine bağlı Turnasuyu Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinden itibaren Ergin Öztürk (35) isimli şahıstan haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Hakkında kayıp ihbarı bulunan Öztürk, bugün öğlen saatlerinde Turnasuyu Mahallesi Yaylacık mevkisinde bulunan bir barakanın yakınlarında silahla vurulmuş halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden şahıs, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerine yakın bölgede bulunan 06 CCS 525 plakalı otomobil üzerinde ve alanda geniş çaplı inceleme başlatırken, olayın cinayet olup olmadığı araştırılıyor.

10 gün sonra dünya evine girecekti
Silahla vurulmuş halde bulunan Ergin Öztürk'ün 24 Haziran'da düğünü olduğu bilgisine ulaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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