Yaşlı çiftin 40 yıllık hasreti son buldu

Ordu’nun Kabataş ilçesi Yeniceli Mahallesi’nde yaşayan Köksal çifti 40 yılın ardından evlerine ulaşım sağlayacak köprüye Ordu Büyükşehir Belediyesi ile kavuştu.

Kabataş ilçesi Yeniceli Mahallesi’nde yaşayan Şükrü Köksal ve eşi, 40 yıl boyunca neredeyse yıkılma tehlikesi bulunan köprüyle evlerine ulaşım sağladılar. Büyük zorluklarla 40 yılı geride bırakan çift Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla yeni köprülerine kavuştular. İsteklerinin yerine getirilmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Köksal çifti eski köprülerinden bir insanın bile zorla geçerken yeni köprülerinden şimdi ise arabanın geçtiğini söylediler.



“Artık güvenle evlerine ulaşabilecekler”

Çağdaş şehircilik şartlarına uygun köprünün açıldığını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Buradaki eski köprü tehlikeliydi. Yeni yaptığımız köprüyle artık vatandaşlarımız tehlikesiz ve güvenle evlerine ulaşım sağlayacaklar” dedi.

Başkan Güler konuşmasına şöyle devam etti:

“Burada yaşayan çiftimizin de dediği gibi daha evvelden buradan bir insan zor geçerken şimdi yapılan köprüyle araba geçiyor. Buradaki eski köprü tehlikeliydi. Biz de buradaki çiftimize çağdaş şehircilik şartlarına uygun bir şekilde köprü yaptık. Artık buradan tehlikesiz ve güvenle evlerine ulaşabilecekler. Ulaşım için yapılması mümkün yerlerde kimi zaman bakslarla köprü yapıyoruz kimi zaman ise bu şekilde köprü inşa ediyoruz kimi zaman ise asma köprüler yapıyoruz. Burada inşa ettiğimiz köprüyle de çiftimizi rahata kavuşturduk. İnşallah güle güle kullansınlar.”



“Eski köprüden insan zor geçiyordu, şimdi ki köprümüzden araba geçiyor”

Ulaşımın güvenli hale getirildiği mahallede memnuniyetlerini dile getiren Şükrü Köksal ve eşi, “Eski köprümüzden insan zor geçiyordu. Şimdi yapılan köprüden araba bile geçiyor. Kırk seneden sonra köprü gördük. Çok memnunuz. Hilmi Başkanımız sayesinde nihayetinde bir köprüye kavuştuk. Allah ondan razı olsun. 40 sene sonra rahata kavuştuk” şeklinde konuştular.

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