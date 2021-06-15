Dünya şampiyonu boksör Ordu’da kampa girecek

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Dünya Şampiyonu Boksör Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Ordu’da hazırlanacak.

Olimpiyat oyunlarında madalya hedefleyen dünya şampiyonu boksör Sürmeneli, 1629 Haziran 2021 tarihleri arasında Ordu’da kamp yapacak. Türkiye Boks Federasyonu tarafından Ordu’da gerçekleştirilecek kampta sporcuyu yetiştiren Teknik Direktör Cahit Süme görev alacak. Kamp, Durugöl Spor Tesisleri’nde yapılacak.

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