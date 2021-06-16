Yılkı atları havadan görüntülendi Huzur veren görüntüler

Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda yılkı atları sürüler halinde dolaşmaya başladı.
Kabadüz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çambaşı Yaylası'na sahipleri tarafından fındık mevsimine kadar başıboş bırakılan atlar sürüler halinde dolaşıyor.
Sürüler halinde dolaşan atlar yaylanın ayrı bir güzelliğini ortaya çıkartıyor. Fındık mevsimine kadar atlar özgürce sürüler halinde otlanıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.